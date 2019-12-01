高餐大與業者辦牛肉創意料理賽 獲獎可列入餐廳新菜色

2019-12-01 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄餐旅大學與燒肉餐廳業者舉辦「2019乾杯牛肉創意料理競賽」，高餐大10名由餐飲廚藝科、國際廚藝學程學生以「牛肉創意料理」為主題展現廚藝實力。高餐大副校長王美蓉表示，獲勝學生除了獲得獎狀及獎金，獲獎菜色還有機會列入餐廳菜單，成為特色招牌菜。

高餐大表示，這項料理競賽的比賽項目，以牛五花肉、牛舌下肉（舌頭後段部位）為主題，學生須在140分鐘內完成兩道菜餚，評審依據創意理念、實際製作與市場行銷三方面評分，選出前3名與3名佳作。

餐飲廚藝科主任屠國城說，牛舌後段因少運動，肉質鮮嫩油花好，久煮不爛、不柴，適合選手們延伸多元料理概念，展現平時累積的廚藝技能，將食材美味發揮極致。

廚藝科學生陳若謙以「紅酒燉牛舌」、「香草牛五花」拿下第一名，獲得3萬元獎金；來自印尼華人家庭的陳映全就讀國際廚藝學程，是唯一女性選手，她用家鄉口味創作出「牛舌湯」與「牛五花蔬菜捲」，首次參加競賽的她說，此次抱著學習與交流心情參賽，很開心能得到獎項。

餐廳業者董浩成說，牛五花肉、牛舌下肉因使用量大，單一作法無法提供新鮮感，菜單每年會更換新菜色，與高餐大合辦競賽可吸收許多餐飲料理新知，如果又與公司菜單主題有連結度，就有機會成為集團菜單的新料理。