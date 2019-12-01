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劉世芳笑談三輪車跑得快 黃昭順：同走六合路四年級生

2019-12-01 22:38聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

高雄市立委第三選區民進黨參選人劉世芳和國民黨參選人黃昭順有了「年齡」和經歷」的爭議，還補上前總統馬英九，馬總統今天為黃昭順站台時並提到相關的事，黃昭順則說得有點哽咽。

劉世芳和團隊最近猛攻黃昭順的「資深」，不管是劉上電視接受採訪，或舉辦造勢活動，多次提及黃昭順從當高雄市議員到區域立委、不分區立委，已經從政38年，用此來「強調」黃昭順當立委當得時間很長了，有請選民明年選比較年輕的參選人之意。

11月28日，馬英九到高雄，黃昭順安排馬英九繞逛蓮池潭，也安排馬坐三輪車繞蓮池潭畔的古蹟景點，不過馬英九途中改騎三輪車載黃昭順，一時興起還唱了「三輪車跑得快，上面坐個老太太…」。這件事被劉世芳團隊用來當笑話談。

11月30日，民進黨主席卓榮泰到高雄為劉世芳助選，提到劉的對手黃昭順時，笑著說，馬英九已經幫黃昭順定位了，大家都知道，就是那樣。劉世芳和團隊都笑成一團。

馬英九今天參加韓國瑜、黃昭順競選總部成立大會時，特別提起騎三輪車載黃昭順的事。馬表示，前兩天來高雄，黃昭順陪他去看蓮池潭，一路說明蓮池潭的發展和規畫，他為表示對黃的尊重，特別騎了三輪車載黃繞了半圈。這話一說，台下也有不少人笑了。

黃昭順致詞時說，競爭對手對她抹紅、抹黑，還在「年齡」中做文章，她要提醒競爭對手，都是「四年級班，也都走在六合路上」，馬英九誠意騎三輪車載她，唱兒歌，竟被拿來做文章！

黃昭順強調，她從當民意代表，包括4年前因健康的關係無法選區域立委，轉到不分區立委，也從來沒有停止為民服務，從清晨到晚上，沒有離開過大家，沒有離開過高雄，沒有到台北當官，甚至還在黃昏市場設服務點，全國立委中，有那幾位立委這樣做服務？

高雄市民進黨立委參選人劉世芳（左）覺得前總統馬英九用三輪車載同選區的國民黨立委參...
高雄市民進黨立委參選人劉世芳（左）覺得前總統馬英九用三輪車載同選區的國民黨立委參選人黃昭順，還唱「三輪車」的兒歌，很好笑。中：民進黨主席卓榮泰；右：立委管碧玲。圖／本報資料照片
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高雄市國民黨立委參選人黃昭順（左）對於民進黨立委參選人劉世芳團隊拿從政經歷、年齡...
高雄市國民黨立委參選人黃昭順（左）對於民進黨立委參選人劉世芳團隊拿從政經歷、年齡做文章，反過來提醒劉，大家都是四年級生、都走在六合路上。右：前總統馬英九。記者楊濡嘉／攝影
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黃昭順馬英九劉世芳

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