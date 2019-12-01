最「夯」賽事 複合式山地越野挑戰賽 38位選手完賽

2019-12-01 20:37 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／即時報導



高雄市旗山區今天有一場複合式山地越野挑戰賽，賽事路線規劃豐富，吸引數十位戶外探險玩家參賽，參賽選手有律師、學生、企業家、國軍弟兄、老師、醫生，年紀最小只有2歲與家人一同組隊參賽18公里組，最後以5小時54分順利達標。

這項由廣騰國際有限公司與藍波山野技能工作社共同舉辦「2019 NO.2勇闖惡地山地越野挑戰賽」，主求發展山野競技運動，將特種部隊訓練元素帶進社會，以自我求生意志為主軸，讓選手做中學、學中做，樂活體驗人生。參賽選手黎柏奇帶著活潑好動的2歲兒子黎宇軒，也一起來參賽，他說想讓孩子從小接觸山野技能訓練課程，全家一起玩山訓跑越野，能讓彼此更了解，互助合作中一同成長，也讓孩子有一個歡樂難忘的童年回憶。