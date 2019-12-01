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釣客漲潮受困礁石 金門消防船艇成功救援

2019-12-01 19:25中央社 金門縣1日電

金門縣消防局今天表示，陳姓釣客不諳潮汐，漲潮受困在礁石上，金湖和金沙消防分隊共出動2艘充氣式橡皮艇和1輛救護車救援，但因浪潮過大，現場險象環生。好在最後總算成功營救上岸。

消防局發布新聞指出，下午接獲民眾報案表示受困在金湖鎮外海岸際邊礁石。救援人員抵達現場，發現距離黑屋外海約10公尺礁石上有1名受困的民眾待救。

分隊長陳效杰立即指揮人員由新湖漁港下艇搶救。隨後消防局第二大隊長陳參奇也趕到現場指揮。金湖消防分隊隊員黃志中、李忠豪在第一梯次入水下艇，因當時漲潮，浪潮洶湧，環境險峻，船艇即便緩慢接近礁石，因浪潮過大，船艇難以掌控，險象環生。

消防隊員先登上礁石查看民眾傷勢並進行安撫，大隊長再要求第二梯次金沙消防分隊立即出艇支援；期間義消人員大聲安撫釣客緊張焦慮不安情緒，並有2名消防人員在旁戒護。

在金沙消防分隊隊員莊修銘、周君泉操艇接近礁石，並以拋繩袋協助後，才引導受困民眾上艇，隨後由金湖消防分隊小隊長陳梓和及隊員蔡智成，以救護車將民眾載到金門醫院進一步檢查。

受困陳姓民眾經救護人員現場評估生命徵象，意識清楚並無受傷情形。民眾表示因釣魚登上礁石，不熟悉海上的潮汐漲退潮時間，錯過了退潮時間被困在礁石上。

消防局表示，救援過程中因潮水過大，暗礁不明，船艇難以接近。起初擬採取「活餌救援」，由消防人員以岸上下水接近，給予民眾救生衣後，以拖拉方式帶上岸，但受困民眾表示不願下水，於是改採船艇救援方式。大隊長陳參奇表示，這次救援成功仰賴平日消防人員訓練確實，才能排除萬難，克服惡劣地形，終於順利接近礁石，救援成功。

不過，陳參奇提醒民眾在岸邊進行水上活動，應確認現場為合法安全的活動區域，並掌握活動時程，潮汐時間也要先行確認，以免發生憾事。

救護車金門咖啡廳

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