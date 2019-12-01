瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



想買充滿瓊林科舉文化特色產品的民眾注意囉！「瓊林文創藝棧」今天舉行揭牌儀式，未來這裡會陳列很多融合當地科舉進士宗祠歷史文化特色的商品，且價格平價，從幾十元到上百元都有，歡迎民眾造訪瓊林坑道時，可以順道來此參觀選購。

瓊林過去原叫「平林」，因為這裡人才輩出，小小的村落，出了不少進士舉人，昔日只要有人中進士，就會建造一座宗祠，所以在瓊林大大小小的宗祠就有6座之多，號稱「七座八祠」，在明熹宗御賜里名為「瓊林」，這裡的居民大多姓蔡。是個具備完整性和特殊性的傳統聚落。

「瓊林文創藝棧」揭幕，先由在地的開瑄國小進行二十四節令鼓表演，透過節令鼓振奮的鼓聲與學童生動到位的擊鼓節奏，熱鬧開啟了發表會活動序幕。

包括金門縣文化局長許正芳、金湖鎮鎮長陳文顧、瓊林里長蔡顯明、瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡乃靖等人都出席這項活動，陳文顧期許瓊林歷史文化創意產業，在中央挹注再造歷史現場專案經費執行，補助帶領瓊林社區開創自有文創傳業新路徑，盼讓瓊林宗族祭儀文化與豐厚進士歷史文化品牌，成為金門文創產業中形象鮮明的生力軍。

稍後，眾人齊力協助開啟瓊林意象彩繪「玉鳳展翅、宏揚瓊林」畫作布幕，完成揭牌與揭幕儀式。