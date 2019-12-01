大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



冬天正是屏東185線最具旅遊能量的季節，最近在185線萬巒段旁出現了一座大型「竹飛碟」，山林之下的大型竹編藝術，立刻吸引不少目光，不過這一處名為「CGC全球聯合意識總部」的基地，今天才對外開放，總部發言人黃毓芳表示，明年起每月會開放9天，讓更多人感受大武山下這一片能量充足的山林。

黃毓芳說，他們原是台北「新人類把愛傳出去協會」的會員，主要送愛到原住民偏鄉，5年前有人在屏東大武山下發現這一片山林，環境好、能量也充足，創辦人汪筱玲於是決定號召有心追夢的人一起南下，在屏東打造自然園林，成為環境與教育的園地。

她表示，整個基地佔地約兩公頃，目前規劃為12個能量空間，總部並找來台灣燈會「海之女神」藝術家王志文打造以竹編打造「竹飛碟」，希望以飛碟塔台的造型、結合陰陽，展現不管從哪裡來、最後合而為一的概念，同時把基地取名為CGC全球聯合意識總部(Center of Global Consciousness)。

其實，在「竹飛碟」完成後，一度吸引不少民眾好奇：「這到底是做什麼的」？也有遊客屢屢探詢有沒有開放？黃毓芳表示，今天是總部成立三周年，除了今天對外開放外，明年起每月會開放第一周至第三周的五、六、日，也就是每周開放九天，如果需要專業導覽，可進一步洽詢預約。