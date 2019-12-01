高市超商咖啡速食店騎樓禁菸12月1日開罰 首日取締5件

2019-12-01 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市衛生局公告「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」全面禁菸，經3個月宣導期，12月1日展開稽查取締，首日上午衛生局會同高市警方兵分多路，前往騎樓吸菸熱點稽查，共稽查83處，取締5名吸菸行為人，依菸害防制法開罰新台幣2千元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局共稽查51家連鎖便利商店、16家咖啡店及16家速食店，在1家便利商店及4家咖啡店外分別查獲有民眾正在吸菸，見到稽查人員及警方上前，還有吸菸民眾相當驚訝，表示「怎麼周日也在稽查？」另也有民眾通報稽查人員「剛還有人在抽菸，應該早點來」；業者則配合騎樓禁菸政策，均張貼出禁菸標示。

高雄市衛生局局長林立人表示，打造無菸環境是衛生局努力目標，此次結合19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店，推動騎樓從9月1日起同步禁菸，菸害防制團隊積極走動式宣導上千家業者，並勸導1064名吸菸民眾；衛生局也提醒業者，除張貼明顯禁菸標示，也不能提供菸灰缸，否則同樣開罰1到5萬元。

衛生局說，過去常接獲民眾陳情，表示連鎖便利商店及速食店的騎樓和庇廊屬半開放空間，不少癮君子在此喝咖啡或等待美食時常吞雲吐霧，導致二手菸飄散瀰漫四周，將持續在各禁菸場所稽查取締，呼籲吸菸一族遵守吸菸禮節，務必遵守規定，不要在禁菸場所吸菸，才不會賠了健康又瘦了荷包。

高雄市積極推動無菸環境，除了無菸騎樓外，還另公告831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等禁菸場所，籲請癮君子落實「吸菸禮節3不2要」，包括「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」，如有戒菸需求，可撥免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康