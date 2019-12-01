親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭爆貪汙通緝還趴趴走 前國大代表徐享崑木柵落網

台南民族路「多那之」熄燈 當地高租金曝光

高市超商咖啡速食店騎樓禁菸12月1日開罰 首日取締5件

2019-12-01 16:05聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市衛生局公告「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」全面禁菸，經3個月宣導期，12月1日展開稽查取締，首日上午衛生局會同高市警方兵分多路，前往騎樓吸菸熱點稽查，共稽查83處，取締5名吸菸行為人，依菸害防制法開罰新台幣2千元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局共稽查51家連鎖便利商店、16家咖啡店及16家速食店，在1家便利商店及4家咖啡店外分別查獲有民眾正在吸菸，見到稽查人員及警方上前，還有吸菸民眾相當驚訝，表示「怎麼周日也在稽查？」另也有民眾通報稽查人員「剛還有人在抽菸，應該早點來」；業者則配合騎樓禁菸政策，均張貼出禁菸標示。

高雄市衛生局局長林立人表示，打造無菸環境是衛生局努力目標，此次結合19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店，推動騎樓從9月1日起同步禁菸，菸害防制團隊積極走動式宣導上千家業者，並勸導1064名吸菸民眾；衛生局也提醒業者，除張貼明顯禁菸標示，也不能提供菸灰缸，否則同樣開罰1到5萬元。

衛生局說，過去常接獲民眾陳情，表示連鎖便利商店及速食店的騎樓和庇廊屬半開放空間，不少癮君子在此喝咖啡或等待美食時常吞雲吐霧，導致二手菸飄散瀰漫四周，將持續在各禁菸場所稽查取締，呼籲吸菸一族遵守吸菸禮節，務必遵守規定，不要在禁菸場所吸菸，才不會賠了健康又瘦了荷包。

高雄市積極推動無菸環境，除了無菸騎樓外，還另公告831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景特定區等禁菸場所，籲請癮君子落實「吸菸禮節3不2要」，包括「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸」，「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」，如有戒菸需求，可撥免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市衛生局今天展開騎樓禁菸稽查取締，一上午共稽查83家超商、咖啡店及速食店騎樓...
高雄市衛生局今天展開騎樓禁菸稽查取締，一上午共稽查83家超商、咖啡店及速食店騎樓，當場查獲5位民眾正在吸菸。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市衛生局今天展開騎樓禁菸稽查取締，一上午共稽查83家超商、咖啡店及速食店騎樓...
高雄市衛生局今天展開騎樓禁菸稽查取締，一上午共稽查83家超商、咖啡店及速食店騎樓，當場查獲5位民眾正在吸菸。圖／高雄市衛生局提供
分享

衛生局禁菸便利商店

相關新聞

大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

打造安心宅 高雄耐震初評申請補助提高

2019-12-01 10:11

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

移工離鄉背井的辛苦點滴 勞博館繪本搭配多語言告訴你

2019-12-01 07:52

「不廢搖滾」染政治？葉匡時：有人不當聯想

2019-11-30 23:49

辭職風波／高美蘭：考績獎金捐觀光局

2019-11-30 23:44

高雄農村遊 港澳客揪團採果

2019-11-30 23:42

屏東公園下雪了 12月21日再降雪

2019-11-30 23:36

去年九合一因這2件事 邱議瑩自曝差點退出政壇

2019-11-30 21:48

愛動物新體驗 帶著孩子與毛小孩夜宿五星級動物收容所

2019-11-30 19:17

舞墨書法展出篆隸楷草行書作品 大字考驗書家創作力

2019-11-30 19:14

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

假日百貨周年慶人潮不斷 高雄漢神百貨斥資25億改裝

2019-11-30 18:04

借書免驚！推廣閱讀 金門文化局提供閱讀拉桿車出借

2019-11-30 17:12

高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包

2019-11-30 16:55

華僑獻愛！楊忠禮家族又捐500萬元給金大協助校務發展

2019-11-30 16:51

高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局

2019-11-30 16:14

台糖甘蔗祭文化活動 周六、日登場

2019-11-30 15:24

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球

2019-11-30 12:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選

2019-11-30 18:14

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲稱讚

2019-11-30 22:49

影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天

2019-11-30 17:25

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

去年九合一因這2件事 邱議瑩自曝差點退出政壇

2019-11-30 21:48

國民黨基隆百名新血入黨 宋瑋莉：團結一起下架民進黨

2019-11-30 21:46

影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

影／洪慈庸競總成立 林進來拉白布條抗議司法不公

2019-11-30 18:02

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

操場太小 土坂國小「只能跑直線」

2019-11-30 23:39

馬文君國姓鄉競選總部成立 強調讓青年安心成家

2019-11-30 18:12

影／批韓國瑜不斷說謊 洪慈庸:台灣人不當傻子

2019-11-30 20:34

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

桃園遠百7公尺高耶誕樹亮相 家扶兒耶誕願望「有洋蔥」

2019-11-30 20:35

蔡適應成立中正後援會 林右昌、何博文出席力挺

2019-11-30 21:45

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部：歡迎再提案

2019-11-30 18:01

體驗採果 彰化假日農夫團爆滿

2019-11-30 23:49

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04

台中轉運中心啟用 公車司機：尖峰時段必車流回堵

2019-11-30 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top