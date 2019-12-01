高雄市12月就業徵才 原大八飯點開幕急徵人

2019-12-01 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市12月第一周將舉辦5場徵才，共有18家廠商釋出700個以上職缺，聯上餐旅集團將在原大八飯店開幕，急徵50個職缺，家樂福也徵求180名寒假工讀生，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-7330823轉408。

勞工局訓練就業中心表示，3日（周二）上午10點到下午5點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）由「聯上餐旅集團」到站專案徵才，將於明年1月15日進駐原大八飯店據點盛大開幕，有悅品中餐廳及巴黎．巴黎Buffet等餐廳，急徵外場高階主管、領班、幹部、自助餐吧檯人員及內場廚師領班等共50個職缺，月薪26K起。

同天下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），佑光實業徵門市人員3人、業務助理1人、業務人員3人、倉管兼工務助理1人、工務人員1人，三商家購徵儲備店長3人、儲備幹部5人，良信清潔公司徵儲備幹部3人、家管人員10人、家事服務員10人，台灣典範半導體徵操作工70人，頎邦科技徵操作工195人。

4日（周三）下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），太子彈簧床廠徵操作工6人，春吉公司操作工12人，宏肯企業徵操作工19人，凡華企業徵操作工6人，諨強塑膠徵操作工16人。

6日（周五）上午9點30到11點30分在楠梓就服台（高雄市楠梓加工區經二路15號，07-3640508），華泰電子徵工程師29人、生產計畫管理師3人，鈦昇科技徵工程師8人，日月光半導體徵生產助理員10人、儲備幹部10人、工程師10人，楠梓電子徵工程師5人、作業人員1人、儲備組長1人、技術員1人，台灣興勝半導體材料公司徵工程師1人、技術員14人，界霖科技徵技術人員10人、作業員10人。