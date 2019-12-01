為五千弱勢童辦園遊會 屏東家扶的愛心大接力

2019-12-01 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



屏東家扶中心今天在萬丹運動休閒公園舉辦一年一度的慈幼送暖園遊會，為了讓全縣超過5000名家扶兒及家人可以齊一堂，家扶中心出動了17輛遊覽車接送偏鄉家庭，所有的攤位均免費招待，還有過去曾經受助的家庭，今年跳出來協辦當志工，以愛傳愛。

屏東家扶中心致力於屏東縣內弱勢兒少暨家庭服務已經超過52年，每年年底都會集結社會大眾的善心、溫情舉辦慈幼送暖園遊會，今年結合當地藝術表演活動，由萬丹鄉興化國小所帶來的藝術人文律動表演揭開活動序幕，小朋友們賣力地的表演，搭配著輕快有節奏的舞曲，讓現場氣氛一下HIGH到最高點。

另外，今年在會中也同時表揚5名家扶孝悌兒童：高樹鄉-劉友城、內埔鄉-鄭翔文、南州鄉-鄭忻恚、滿州鄉-潘乙詩、恆春鎮-盧洛成；另外，也表彰5名家扶自強家庭：萬丹鄉-黃陳素泥、滿州鄉-古秋香、潮州鎮-周王桂英、屏東市-邱鈺紜、林邊鄉-鄭杏如，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。