力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講

2019-12-01 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



由金門縣政府主辦、財團法人商業發展研究院執行的「創新驅動˙跨進未來-金門產業發展論壇」昨假金湖飯店舉行，邀請包括東森得易購、易遊網、台灣亞馬遜等眾多電子商務大咖來金門分享經驗，縣府表示，此次的論壇聚焦於金門產業的發展、創新及跨境電商等議題，並邀請電子商務、物流、觀光等多項產業的專家，共同探討金門產業的發展趨勢與潛力，期盼跨境電商能成為金門的另一契機。

這項論壇吸引不少貴賓到場，包括縣府秘書長陳朝金、社團法人台灣全身球運籌發展協會理事長蘇隆德、台灣土地開發股份有限公司總經理邱于芸與超過140位來自各公會領袖、產業先進及企業菁英共同參與，

陳朝金在致詞時表示，楊鎮浯縣長就任以來，積極擘劃發展大健康及跨境電商物流產業的未來藍圖；金門縣的發展雖然著重在旅遊及觀光，但未來也將積極推動其他產業的發展，不只是在金門縣境內，而是要運用電子商務的力量將金門的優質產品推動到國際市場，因此首先將把金門特殊的地理條件發展跨境電商，希望將來即使是金門的一家小店，都能夠透過跨境電商平台，做全球的生意，吸引世人的目光與訂單。

此次論壇首先邀請東森得易購楊俊元執行長以「新型態生活的起點：用跨境電商的趨勢與創新行銷金門」為題，結合自身經營「草莓網」（www.strawberrynet.com）跨境電商的執行經驗，讓與會的聽眾了解跨境電商必須因應不同的文化與地區進行差異化的行銷與發展，另外也將電子商務產業的各項門檻包含語言、文化、匯率、關稅等議題分享給各位聽眾；楊俊元更拋磚引玉為金門民眾端出牛肉，近期內將規劃提供金門民眾特別的優惠，以利滿足在地民眾的購物需求。