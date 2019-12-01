孫立人將軍文史展 鳳山黃埔眷村展出

2019-12-01 13:18 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／即時報導



台灣第一個眷村「鳳山黃埔新村」在今年九月迎回老住戶，並成立「黃埔眷村協會文史館」，以原住戶的立場擔負起黃埔眷村文史的蒐集與傳承，希望藉此機會讓每一位新住民都知道黃埔新村昔日的歷史，今天的開館活動推出「孫立人將軍及新一軍」文史首展，並由文史工作者現場導覽過去歷史，希望能為這些為國效忠的父執輩們追念致敬。

鳳山黃埔新村的建物是日式建築，是二戰期間日軍為南進政策駐紮軍隊所興建的軍眷宿舍，二戰結束後，孫立人將軍於民國36年國共內戰時期，奉蔣介石之命在鳳山成立陸軍訓練司令部，並調集「新一軍」數百名幹部在此訓練新兵、成立新軍，也於周邊選定日軍遺留眷舍安置這些幹部眷屬，成立誠正新村，成為台灣第一個軍眷村。高市文化局表示，誠正的由來就是孫立人於貴州駐軍時設立的眷屬小學，民國39年，黃埔軍校在旁復校，後更名「黃埔新村」，現在位於黃埔新村南側的誠正國小也是因此而來。