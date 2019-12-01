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孫立人將軍文史展 鳳山黃埔眷村展出

2019-12-01 13:18攝影中心 記者劉學聖／即時報導

台灣第一個眷村「鳳山黃埔新村」在今年九月迎回老住戶，並成立「黃埔眷村協會文史館」，以原住戶的立場擔負起黃埔眷村文史的蒐集與傳承，希望藉此機會讓每一位新住民都知道黃埔新村昔日的歷史，今天的開館活動推出「孫立人將軍及新一軍」文史首展，並由文史工作者現場導覽過去歷史，希望能為這些為國效忠的父執輩們追念致敬。

鳳山黃埔新村的建物是日式建築，是二戰期間日軍為南進政策駐紮軍隊所興建的軍眷宿舍，二戰結束後，孫立人將軍於民國36年國共內戰時期，奉蔣介石之命在鳳山成立陸軍訓練司令部，並調集「新一軍」數百名幹部在此訓練新兵、成立新軍，也於周邊選定日軍遺留眷舍安置這些幹部眷屬，成立誠正新村，成為台灣第一個軍眷村。高市文化局表示，誠正的由來就是孫立人於貴州駐軍時設立的眷屬小學，民國39年，黃埔軍校在旁復校，後更名「黃埔新村」，現在位於黃埔新村南側的誠正國小也是因此而來。

為了向孫立人將軍及過去的先輩追念致敬，並為後代留下祖輩奉獻國家的真實記錄，黃埔眷村文史館從展出的54幅展品中精選出20幅作品，展出3個月，包括孫立人將軍從出生、校園生活、赴美求學至回國從軍以及松滬抗戰、都勻練兵、甸緬戰役和奉命廣州受降至將星殞落等。

孫立人將軍及新一軍文史首展在黃埔眷村協會文史館展出。記者劉學聖／攝影
孫立人將軍及新一軍文史首展在黃埔眷村協會文史館展出。記者劉學聖／攝影
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「孫立人將軍及新一軍」文史展由文史工作者現場導覽過去歷史。記者劉學聖／
「孫立人將軍及新一軍」文史展由文史工作者現場導覽過去歷史。記者劉學聖／
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