打造安心宅 高雄耐震初評申請補助提高

2019-12-01 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府工務局向中央爭取補助耐震評估費用1958萬元，同步修法將每棟評估費用補助從最早的8000元，提高到1萬5000元。同時也提供專業技師駐點服務，幫助民眾解答有關房屋修繕及耐震補強等相關免費技術諮詢。

高雄市工務局局長吳明昌表示，高雄市88年12月31日以前建築物約有31萬棟，為了確保市民居住安全及減輕民眾負擔，積極向中央爭取補助耐震評估費用高達1958萬元，同步修訂「高雄市建築物結構安全性能評估費用補助辦法」，將每棟補助提高至1.5萬元。

高雄市土木技師公會理事長黃清和說，台灣是地震頻繁的區域，為保障高雄市民生命財產及居住安全，推動建築物耐震評估及檢查，確實有其必要性，希望督促建築物所有權人儘速自主完成耐震補強或拆除工作，以維護公共安全，即針對具有潛在危險疑慮建築物，納入建築物應辦理耐震能力評估檢查的對象，以確保建築物的安全。

高雄市工務局說，今年度除辦理建築物耐震能力評估補助外，還有建築物階段性補強經費補助實施計畫，每棟最高補助金額220萬元，補助申請期限到12月31日止。