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移工離鄉背井的辛苦點滴 勞博館繪本搭配多語言告訴你

2019-12-01 07:52聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市勞工博物館發表繪本「世界的新世界」，講述新世界天使移工的故事，歷經田調探訪30名移工故事，由作家郭漢辰、圖文插畫家愛米粒塗鴉世界與田調文案工作者戴宛宣，合力繪製編撰完成。出版方特別翻譯了印尼、越南、泰國、英文等語言，歡迎大家一起進入「世界的新世界」裡。

據統計，在台移工人數已突破70萬人，離鄉背井來到異鄉工作有許多辛苦的地方。勞工博物館為了促進族群間之相互了解與尊重，增進社會多元文化發展與融合，豐富都市的文化風貌與內涵，嘗試不同的呈現方式，讓民眾以更輕鬆的方式了解移工議題。

勞工博物館首次以繪本的方式，訴說著移工在台的工作、生活中與小主人間的互動關係。作家郭漢辰表示，家中百歲阿嬤也是請外籍移工照料，生活間的小故事也融入在情節中。

「世界的新世界」繪本昨成果發表會，邀請光頭叔叔黃永仁進行繪本說故事。記者會活動現場布置成孩子們最佳聽故事場地，有圖文作者見分享，光頭叔叔帶領故事導讀、繪本抽抽樂，並安排體驗同步發行的桌遊「世界的機會」，活動藉由不同的方式，讓親子對移工世界有更深一層的理解。

高雄市勞工局局王秋冬表示，自己看過繪本以後相當喜愛，藉由繪本的發表，也看見了高雄在地文學、插畫創作與移工議題的美麗結合，帶動民眾對於東南亞移工的理解。這本繪本相當適合爸爸媽媽、故事老師導讀給小朋友們聽。

繪本中還埋了許多的驚喜彩蛋要帶給讀者，如角色在繪本的順序、數字的背景、 移工最愛的飲品、異世界中最困難的事情，原來某國移工大多是來進行某項特殊任務的， 種種意涵就等大小朋友們來發掘。「世界的新世界」繪本後續將於國家書店松江門市、 國家書店網路書店及五南文化廣場實體書店、五南網路書店上架。

高雄市勞工博物館發表繪本「世界的新世界」，翻譯成多種語言版本，並設計成桌遊。記者...
高雄市勞工博物館發表繪本「世界的新世界」，翻譯成多種語言版本，並設計成桌遊。記者徐如宜／攝影
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「世界的新世界」繪本成果發表會場布置成孩子們最佳聽故事場地，有圖文作者見分享，光...
「世界的新世界」繪本成果發表會場布置成孩子們最佳聽故事場地，有圖文作者見分享，光頭叔叔帶領故事導讀。記者徐如宜／攝影
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「世界的新世界」作者郭漢辰表示，家中百歲阿嬤也是請外籍移工照料，生活間的小故事也...
「世界的新世界」作者郭漢辰表示，家中百歲阿嬤也是請外籍移工照料，生活間的小故事也融入在情節中。記者徐如宜／攝影
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高雄市勞工博物館發表繪本「世界的新世界」，講述新世界天使移工的故事。記者徐如宜／...
高雄市勞工博物館發表繪本「世界的新世界」，講述新世界天使移工的故事。記者徐如宜／攝影
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