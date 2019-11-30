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輔英科大61周年校慶 巴洛克式建築中正堂整修重新揭牌

2019-11-30 21:06聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

輔英科技大學今天舉辦61周年校慶活動，巴洛克式建築的中正堂整修後重新揭牌。校長顧志遠表示，今年校慶60加1，主軸為「蛻變‧創新」，喻意學校走過一甲子，只要全校萬眾一心，校運絕對有如浴火鳳凰般，陽谷躍升，風華再現。

中正堂是輔英重要地標，民國72年落成，外部是特殊圓拱頂、內部呈扇型的傳統巴洛克式建築，典雅堂皇，大門望向慈母湖，承載所有輔英人的共同回憶。顧志遠去年爭取經費整修，內外煥然一新，校方刻意選在校慶校友回娘家時，重新揭牌啟用。

董事會監察人吳清在表示，因為當年創辦人張鵬圖醫師的遠見才有今日的輔英科技大學，一路歷經了「職校」、「專科」、「學院」，到今天的科技大學四個時期，感謝歷屆董監事、前人們及全體師生辛苦的耕耘與社會各界的支持。未來學校與附設機構能提供更豐富多元的學習與醫療資源，以更宏觀的角度來啟發學生們對知識探索的思考力與創造力。

校友總會榮譽理事長徐麗月指出，從婦嬰到輔英走過一甲子歲月，學生的軍訓服、體育服、實習服都已改變形式，唯獨被戲稱「藍天白雲」的藍底白領制服，絲毫未變。校方安排主持人和接待人員穿著「藍天白雲」制服，讓校友們彷彿回到求學時光，感覺超有感。

輔英科大頒獎給傑出校友，璟馨婦幼醫院董事長王淑芬，畢業後與丈夫攜手創辦多家婦幼醫院及月子中心，提供全人醫療服務，同時成功打造亞洲第一家藝術醫院，獲傑出校友獎。其他得獎者是還有睿陞健康公司執行長劉秀琴、新歐公司負責人鄧秉鈞、明金科技公司經理楊浚揮、大寮公共托嬰中心暨育兒資源中心主任張馨云、汐止國泰綜合醫院護理科副主任蘇億玲、高雄榮總科學研究部助理教授唐佩玲、香港商佳特透析服務公司營運部主任薛靜萍、高雄市文府國中校長林季玲。

當選第二屆榮譽校友的張榮南，墾丁馬爾地夫溫泉大飯店總經理、輔英科大校務顧問兼休閒與遊憩事業管理系教授，他為人熱心公益，對推廣台灣觀光事業貢獻良多，曾獲頒台灣觀光貢獻獎、優良觀光產業團體獎，並為中華民國旅館商業同業公會全國聯合會第七屆理事長。

獲得捐資興學獎包括I Care Group醫業福祉研究所社長安田由美子、旗勝科技公司總經理陳國聲、Abc牙醫聯盟總部院長謝尚廷、高雄市助產師助產士公會理事長徐麗月、京拓環保科技公司總經理凃耀珽、納塔吉國際公司、友荃科技公司董事長林文章、旭登護理之家負責人李麗珠、錦繡莊國際建設開發公司、義大醫院精神科主任顏永杰、睿朱數位電商、校友劉安安。

輔英科技大學慶祝61周年校慶。圖／輔英科大提供
輔英科技大學慶祝61周年校慶。圖／輔英科大提供
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輔英科技大學今天舉辦61周年校慶，巴洛克式建築的中正堂整修後重新揭牌。圖／輔英科...
輔英科技大學今天舉辦61周年校慶，巴洛克式建築的中正堂整修後重新揭牌。圖／輔英科大提供
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