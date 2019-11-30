影／批韓國瑜不斷說謊 洪慈庸:台灣人不當傻子

2019-11-30 20:34 攝影中心 記者 攝影中心 記者 黃仲裕 ／即時報導



民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立，洪慈庸表示這一兩年來，台灣選舉的風氣很不好，很會騙就可以了，不需要會做事情。一句口號「發大財」就想要騙選民們的票。但是上任到現在，韓國瑜到底做了什麼? 上任沒有多久就要去選總統，挖石油、愛情摩天輪等政見都沒有落實。