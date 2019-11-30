親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑韓產業鏈也國際化 韓國瑜痛批有史以來最骯髒選舉

中和巷弄起衝突！一輛車對決三輛機車 警逮七人送辦

影／批韓國瑜不斷說謊 洪慈庸:台灣人不當傻子

2019-11-30 20:34攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

民進黨總統參選人蔡英文與無黨籍立委參選人洪慈庸潭雅神聯合競選總部成立，洪慈庸表示這一兩年來，台灣選舉的風氣很不好，很會騙就可以了，不需要會做事情。一句口號「發大財」就想要騙選民們的票。但是上任到現在，韓國瑜到底做了什麼? 上任沒有多久就要去選總統，挖石油、愛情摩天輪等政見都沒有落實。

洪慈庸說，有些民眾覺得韓國瑜很新潮，但是她認為韓國瑜不斷說謊，台灣人第一次被騙是心地善良，第二次就是傻了。她呼籲台灣人不要當傻子，2020的總統大選，一定要投給蔡英文。

蔡英文洪慈庸潭雅神聯合競總成立，立委參選人洪慈庸表示，韓國瑜不斷說謊，第一次被騙...
蔡英文洪慈庸潭雅神聯合競總成立，立委參選人洪慈庸表示，韓國瑜不斷說謊，第一次被騙是心地善良，第二次就是傻了。記者黃仲裕／攝影
分享

韓國瑜洪慈庸蔡英文

相關新聞

高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包

2019-11-30 16:55

輔英科大61周年校慶 巴洛克式建築中正堂整修重新揭牌

2019-11-30 21:06

愛動物新體驗 帶著孩子與毛小孩夜宿五星級動物收容所

2019-11-30 19:17

高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局

2019-11-30 16:14

台糖甘蔗祭文化活動 今、明登場

2019-11-30 15:24

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球

2019-11-30 12:31

不廢搖滾被疑染政治 葉匡時對有心人不當聯想表遺憾

2019-11-30 11:05

墾丁南灣驚見死綠蠵龜 無研究價值就地掩埋

2019-11-30 09:57

屏東小琉球惱人的漂流木 官民聯手還沙灘潔淨風貎

2019-11-30 09:41

南國屏東公園降下冬雪 入夜變身夢幻童話故事世界

2019-11-30 09:34

金門4處智慧停車場 明天起收費

2019-11-30 00:30

顧問幫綠營輔選 高市府不處理

2019-11-30 00:04

高雄舊鐵道闢綠園道 鳳山動土

2019-11-30 00:00

內門要快速道路 反彈「準省道」方案

2019-11-29 23:49

買屏東金牌巧克力 卻收到大陸貨？

2019-11-29 23:14

可可殼變乳液、紙袋 「整顆都能用」

2019-11-29 23:13

高市北漂公務員返鄉 報到！

2019-11-29 23:05

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

屏東下雪了！屏東聖誕季今晚浪漫點燈

2019-11-29 21:07

不再誤踩地雷！六合夜市首創全台第一家友善穆斯林夜市

2019-11-29 20:33

鐵路地下化鳳山綠園道計畫啟動 打造優質生活環境

2019-11-29 18:33

高市海洋局與高餐大攜手 行銷沿海觀光

2019-11-29 18:14

高雄星光留手印 葉匡時：希望韓國瑜當選留腳印

2019-11-29 17:47

選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44

旗山百年糖廠轉型農創園區 農產加工區對外招商

2019-11-29 16:39

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06

台86東延案打折扣變「準省道」 高雄內門人有異議

2019-11-29 20:38

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53
看更多

熱門文章

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08

12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車

2019-11-30 11:34

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選

2019-11-30 18:14

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺

2019-11-30 16:48

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

台東「關山環鎮自行車道」3百公尺路樹遭砍！

2019-11-30 17:13

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行

2019-11-30 11:47

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

九宮老兵…有！ 金門召集令31支部隊到齊

2019-11-30 00:26

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天

2019-11-30 17:25

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布

2019-11-30 16:40

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54

500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客

2019-11-30 07:22

高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包

2019-11-30 16:55

俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28

韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點

2019-11-30 12:20

龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見

2019-11-30 11:46

高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局

2019-11-30 16:14

台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點

2019-11-30 07:21

台東舊議會修繕獲補助藍綠立委邀功 縣文化處尷尬說謝

2019-11-30 17:12

違規停車零容忍 台南明起大執法

2019-11-29 23:38

內門要快速道路 反彈「準省道」方案

2019-11-29 23:49

石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43

統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球

2019-11-30 12:31

邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top