愛動物新體驗 帶著孩子與毛小孩夜宿五星級動物收容所

2019-11-30 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



為徹底顛覆大家的想像，高雄市農業局動物保護處今天在高雄燕巢動物保護關愛園區舉辦為期兩天一夜的「 2019 吹狗螺音樂生活節」活動，主辦單位邀多位國內知名歌手到場演出，許多家長帶著孩子來體驗夜宿動物收容所，都說好奇特的感覺 。

今天參加夜宿活動約有70多人，有的是親子同行，有的是情侶帶著愛犬來。來自台南市的李先生一家人為了參加活動，早在2周就便完成報名並預定在園區過夜，李先生說，高雄已進入微涼天氣，來到高雄燕巢動保園區參加動物收容所音樂祭，並與毛小孩享受歡樂與搖滾，是前所未有的全新體驗。

高雄市動保處說，這次「 2019 吹狗螺音樂生活節」依不同氛圍搭設出兩個舞台，分別是最能感受搖滾、吶喊的「吹狗螺大舞台」，以及能與園區收容動物們一起享受草地音樂的「貓叫春小舞台」。

園區內也安排「懶羊羊市集」，總共網羅各地手作美食、文創商品等近30個攤位，讓參加活動的民眾及毛小孩們可以適時補充體力後，繼續搖滾吶喊「吹狗螺」！