9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



高齡90歲的老兵趙連昇今天重返70年前的烈嶼駐地，並找到當年駐守的西方村民宅，在烈嶼鄉長洪若珊的協助，找到當年擔任西方村長陳水炎、居民蔡丁督，共同與趙連昇在洋樓中閒話家常，3個加起來超過270歲的老人家聊起當年物資貧乏、共處一室的艱苦景況有笑有淚，眾人最後並在洋樓前合影留念，相約明年烈嶼再相會！

「九宮部隊」首位老兵昨日返回金門報到，完成金門「老兵召集令」最後一塊部隊拚圖，今天老人家前往烈嶼探訪，受到烈嶼鄉長洪若珊、金門國家公園管理處烈嶼站主任許忠信等人的熱情歡迎並全程陪同，洪若珊聽聞老兵返回當年駐地，親自在九宮碼頭獻花歡迎，感謝老兵們在烈嶼構築九宮碼頭、交通要道等工事，讓居民能有便利交通與往返大金門航運碼頭；洪若珊並請來當地居民共同協尋，找到熟悉當年那段歲月的長輩。

趙連昇在模糊的記憶與居民的協助下，找到200師師長麻心全的師部住所「林天來洋樓」，西方村民找來高齡96歲，38年時任村長的陳水炎，以及家中古厝曾被借用為軍方參二處的村民蔡丁督，3人在林天來洋樓裡話家常，聊起那段昔日艱苦卓絕、軍民一家的日子，歡笑中帶著淚水，老人家笑的很開心。

趙連昇在聊天的過程中，還頻頻針對當年軍方拆老百姓門板去蓋工事的過往表示歉意，趙連昇說，多年來，他都一直覺得很愧疚，希望鄉親們能體諒那段「相忍為國」的日子，也閒聊起軍方在古厝上踢正步、沒有大米吃芋頭的生活趣事。