假日百貨周年慶人潮不斷 高雄漢神百貨斥資25億改裝

2019-11-30 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



一年一度的百貨周年慶檔期進入最後壓軸階段，高雄漢神百貨本周是周年慶的第一個假日，人潮不斷，大遠百在12月2日前最後加碼，百貨服飾單筆消費滿3000元送300元、滿6000元再加送300元，新光三越左營店12月4日起辦日本商品展。

高雄漢神百貨今年1到10月營業額成長28.5%，配合開幕25年周年慶，今年與各品牌專櫃投資近25億元改裝，8個樓層大幅改裝，包括精品、家居、潮服、餐飲、停車場全新升級，11月來客成長35%，11月28日起到12月29日周年慶 ，今天適逢周年慶第一個假日，吸引不少人潮。

業者表示，漢神百貨今年改裝擴大精品樓層，引進近50家國際精品，6樓生活逸品、7樓潮流質男及地下三樓美食區和停車場都大幅改裝，完成後全館餐飲美食櫃位增到61家，其中有22家是百貨獨家櫃。而7樓男裝樓層打破以往純男裝的保守沈穩，加入更多元化風格及女性的商品，成為中性樓層。

11月28日到12月29日漢神百貨周年慶，除了各式的購物優惠及折扣外，今年與迪士尼合作授權，推出美好奇遇系列卡友禮及專鼠加價購等漢神限定品，在一樓大門口及廣場也有許多與以迪士尼為主題的布置。

高雄大遠百周年慶推出11月28日起推出最後五日壓軸再加碼，百貨服飾當天單筆消費滿3000元送300元、滿6000元再加送300元，搭配8大指定銀行信用卡單筆分6期刷滿10000元送600元，回饋幅度高達18%。