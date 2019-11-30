借書免驚！推廣閱讀 金門文化局提供閱讀拉桿車出借

2019-11-30 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



為了培養親子共讀，金門縣文化局今天特別舉辦 Bookstart閱讀起步走贈書儀式，吸引相當多的親子到場參與，本身是護理師的文化局局長夫人陳奕佑還擔任神秘嘉賓，上場說故事給小朋友與家長聆聽，溫馨互動的方式，大受好評；此外，文化局為了體貼愛上圖書館的媽媽既要抱孩子，又要扛書，也提供「愛心閱讀拉桿袋」借用，讓媽媽可以輕鬆借書。

這項溫馨的活動，今天在縣立圖書館1樓兒童區舉行，共吸引上百位親子到場參與，活動採取互動性，讓到場的家長票選想要看的好書，作為未來文化局購書的參考，大家都很認真的勾選適合孩子閱讀的書籍。金門縣文化局長許正芳表示，此次活動是透過親子共讀，以啟發孩童的閱讀興趣，鼓勵家長透過說故事的方式進行親子互動，讓親子間的關係更緊密；他也強調，文化局非常重視金門的年輕人可以安心生育並教養好下一代，將會持續支持閱讀起步走，帶領大家走向更美好的未來。

今年活動還有個溫馨的梗，就是由許正芳的夫人陳奕佑擔任神秘嘉賓，特別說故事給現場小朋友與家長聆聽，陳奕佑還特別挑選適合0-5歲孩童之故事繪本〜「鱷魚怕怕 牙醫怕怕」，在與現場大小朋友的互動中，陳奕佑利用本書中重覆的對話設計，透過抑揚頓挫的語調，描述繪本中的故事，令大人和小孩都會心一笑，現場氣氛溫馨。

文化局表示，為打造下一代優質教育環境，文化局圖書館從幼兒的閱讀啟蒙開始，自今日起至109年1月31日止，藉由贈送「寶寶的第一份閱讀禮」給設籍金門縣，且108年1月1日以後辦理本縣圖書借閱證之0至3歲嬰幼兒，閱讀禮袋中內含繪本書及閱讀手冊等各1份，讓新生兒家庭獲得閱讀禮物，進而了解閱讀的重要性；家長可憑戶口名簿到文化局南棟1樓兒童區辦理寶寶的第一張借閱證，同時領取上述的閱讀禮袋，希望藉由這種方式，來鼓勵家長及新生兒寶寶培養閱讀的習慣。