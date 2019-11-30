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華僑獻愛！楊忠禮家族又捐500萬元給金大協助校務發展

2019-11-30 16:51聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

華僑獻愛！金門大學今天表示，馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司再度捐資新台幣500萬元給校方，以協助金門大學校務發展，邁向教學研究頂尖學府。金大校長陳建民特別感謝丹斯里楊忠禮的夫人潘斯里陳開蓉、長公子楊忠禮集團（YTL Group）主席楊肅斌及所有家人，延續已故金大名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士生前對金大的關愛，一直鼎力支持故鄉的金門大學。

已故的馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮祖籍是金門東堡、他出生於馬來西亞的金門華僑第二代，創辦楊忠禮集團，事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，遍及歐美亞澳各洲。楊忠禮一生熱愛祖籍，情牽金門，行有餘力，從不忘回饋桑梓，支持文教及公益事業。

金大表示，楊忠禮的家族自2005年起即多次捐款給金門大學達近億元，並贊助馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館鼓勵馬國青年就讀金門大學，深受海內外金門鄉親及金大師生校友的景仰推崇。楊忠禮於2017年逝世後，其夫人潘斯里陳開蓉、長公子丹斯里楊肅斌及所有家人秉持楊忠禮熱愛故鄉支持教育的精神，持續支持金門大學。2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，楊肅斌特別率十餘位家人搭乘專機從馬來西亞回到故鄉金門參加揭牌儀式，楊肅斌並在儀式中宣布自2017至2020年，楊家每年捐贈新台幣500萬元，四年共計會有新台幣2000萬元予金門大學作為學校提升校務及學術發展之用。

陳建民表示，陳開蓉女士及楊肅斌延續楊忠禮對金大的關愛與支持，讓他相當感動，也盛讚楊肅斌具有成功企業家的精神，事業成功並回饋鄉里，且落實到高等教育的推動與發展上。陳建民提及，去年赴馬拜會陳開蓉時，雙方針對社會發展的趨勢進行交流，並對大學在其間能扮演的角色進行意見交換，席間楊肅斌對人工智慧、機器人、大數據等先端科技在商業上之應用表達出高度興趣，並樂見大學能引領此股先進的風潮。陳建民指出，金大今年的招生成績優於以往，博士班也經教育部獲准設立，未來將有更充份的條件與資源進行各項學術發展。

馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司繼先前捐款興建「楊忠禮紀念館」，近期再度捐資新台幣...
馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司繼先前捐款興建「楊忠禮紀念館」，近期再度捐資新台幣500萬元給金大，以協助金門大學校務發展。圖／金大提供
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