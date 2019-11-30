協助金大校務發展 楊忠禮家族再捐500萬

2019-11-30 17:17 中央社 金門縣30日電



國立金門大學今天表示，馬來西亞楊忠禮家族再度捐資新台幣500萬元給金門大學，協助校務發展；對楊忠禮家族延續已故金大名譽校長楊忠禮對金大的關愛，金大致上最高敬意。

金門大學今天發布新聞表示，馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮是祖籍金門東堡、出生在馬來西亞的金門華僑第2代，創辦楊忠禮集團（YTL Group），事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，版圖遍及歐美亞澳各洲。

金大表示，楊忠禮一生熱愛祖籍，情牽金門，行有餘力從不忘回饋桑梓，支持文教及公益事業。楊忠禮的家族自2005年起即多次捐款給金門大學達近億元，並贊助馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館，鼓勵馬國青年就讀金門大學。

楊忠禮2017年逝世後，他的夫人潘斯里陳開蓉、兒子丹斯里楊肅斌，以及所有家人秉持楊忠禮熱愛故鄉支持教育的精神，持續支持金門大學。

金大表示，2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，楊肅斌率領10多名家人搭乘專機從馬來西亞回到金門參加儀式，楊肅斌並宣布自2017到2020年楊家每年捐贈500萬元，4年共將提供2000萬元給金門大學作為學校提升校務及學術發展使用。

金門大學校長陳建民表示，陳開蓉及楊肅斌延續楊忠禮對金大的關愛與支持，讓他相當感動，並盛讚楊肅斌具有成功企業家的精神。陳建民同時憶起去年赴馬拜會時，楊肅斌對人工智慧、機器人和大數據等先端科技在商業上的應用表達高度興趣，並樂見大學能引領這股先進的風潮。

陳建民指出，金大今年的招生成績優於以往，博士班也經教育部獲准設立，有了僑親捐資興學挹注，未來將有更充分條件與資源進行各項學術發展。