東引海岸罕見現死亡鯨豚 瀕危微笑天使再少一隻

相關新聞
高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局2019-11-30 16:14
台糖甘蔗祭文化活動 今、明登場2019-11-30 15:24
統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球2019-11-30 12:31
不廢搖滾被疑染政治 葉匡時對有心人不當聯想表遺憾2019-11-30 11:05
墾丁南灣驚見死綠蠵龜 無研究價值就地掩埋2019-11-30 09:57
屏東小琉球惱人的漂流木 官民聯手還沙灘潔淨風貎2019-11-30 09:41
南國屏東公園降下冬雪 入夜變身夢幻童話故事世界2019-11-30 09:34
金門4處智慧停車場 明天起收費2019-11-30 00:30
顧問幫綠營輔選 高市府不處理2019-11-30 00:04
高雄舊鐵道闢綠園道 鳳山動土2019-11-30 00:00
內門要快速道路 反彈「準省道」方案2019-11-29 23:49
買屏東金牌巧克力 卻收到大陸貨？2019-11-29 23:14
可可殼變乳液、紙袋 「整顆都能用」2019-11-29 23:13
高市北漂公務員返鄉 報到！2019-11-29 23:05
不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行2019-11-29 21:51
90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊2019-11-29 21:15
屏東下雪了！屏東聖誕季今晚浪漫點燈2019-11-29 21:07
不再誤踩地雷！六合夜市首創全台第一家友善穆斯林夜市2019-11-29 20:33
鐵路地下化鳳山綠園道計畫啟動 打造優質生活環境2019-11-29 18:33
高市海洋局與高餐大攜手 行銷沿海觀光2019-11-29 18:14
高雄星光留手印 葉匡時：希望韓國瑜當選留腳印2019-11-29 17:47
選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票2019-11-29 16:44
旗山百年糖廠轉型農創園區 農產加工區對外招商2019-11-29 16:39
屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊2019-11-29 16:26
高市警發挺韓活動文 警：一時不察2019-11-29 14:46
大旗美居民看過來 六龜高中30日辦免費Ｃ肝檢驗2019-11-29 14:24
南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡2019-11-29 14:06
總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清2019-11-29 12:56
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠2019-11-29 21:06
台86東延案打折扣變「準省道」 高雄內門人有異議2019-11-29 20:38
金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費2019-11-29 18:19
屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙2019-11-29 15:53
高雄市青年局副局長、科長 響應北漂公務員返鄉服務2019-11-29 15:23
金門智慧停車場調整費用 縣府：導入使用者付費2019-11-29 13:54
熱門文章
商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折2019-11-29 21:25
基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求2019-11-30 09:35
注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛2019-11-30 07:26
90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊2019-11-29 21:15
告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工2019-11-30 13:08
「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了2019-11-29 20:34
12條公車路線 今天起進駐台中轉運中心乘車2019-11-30 11:34
遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽2019-11-29 20:39
台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明2019-11-30 11:41
陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱2019-11-29 21:36
鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案2019-11-29 20:52
公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文2019-11-29 22:48
懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣2019-11-30 07:57
桃園殯儀園區新蓋停車場 大有地區立體停車場今動工2019-11-29 20:49
影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善2019-11-30 15:26
廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除2019-11-29 21:16
冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了2019-11-30 09:56
不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行2019-11-29 21:51
新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」2019-11-30 00:33
台東卑南族8社10部落聯合年祭 明年1月28日盛大舉行2019-11-30 11:47
選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受2019-11-29 22:12
竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議2019-11-30 15:34
古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層2019-11-29 23:46
九宮老兵…有！ 金門召集令31支部隊到齊2019-11-30 00:26
高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠2019-11-29 21:06
屏東下雪了！屏東聖誕季今晚浪漫點燈2019-11-29 21:07
500隻Q版紙雕石虎快閃 集集火車站前嗨翻遊客2019-11-30 07:22
台東「關山環鎮自行車道」3百公尺路樹遭砍！2019-11-30 17:13
韓國瑜、岳父李日貴同列這廟柱 成打卡熱門景點2019-11-30 12:20
俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展2019-11-30 14:28
台中民宿業推彩虹山手線 7路線入住免費帶你玩私房景點2019-11-30 07:21
內門要快速道路 反彈「準省道」方案2019-11-29 23:49
龜山島今起提前冬眠3個月 明年春天再見2019-11-30 11:46
接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布2019-11-30 16:40
林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺2019-11-30 16:48
石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢2019-11-30 12:43
台86東延案打折扣變「準省道」 高雄內門人有異議2019-11-29 20:38
違規停車零容忍 台南明起大執法2019-11-29 23:38
北市瘋耶誕！滿城燈海美翻 東區商圈、自來水園區賞燈樂2019-11-29 23:19
統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球2019-11-30 12:31
留言