東引海岸罕見現死亡鯨豚 瀕危微笑天使再少一隻

2019-11-30 17:17 中央社 馬祖30日電



海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第一機動巡邏站今天執行灘岸搜索勤務時，在東引北澳口岸際沙灘發現一隻死亡海豚，連江縣產發處確認為瀕危「微笑天使」露脊鼠海豚，並協助就地掩埋。

第一○岸巡隊表示，東引出現死亡鯨豚並不多見，今天發現的露脊鼠海豚長度約100公分，寬度約25公分，由岸巡隊拍照存證，並由產發處漁牧科協處。

露脊鼠海豚全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，已非常少見。海豚可能在海中尋找食物遭其它生物追趕，或為確保下一代延續，依本能至近岸生產，但因近岸海漂垃圾過多誤食，遭受生命威脅。