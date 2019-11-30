台糖甘蔗祭文化活動 今、明登場

2019-11-30 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



台糖公司今、明兩天在屏東縣萬丹鄉推動甘蔗祭文化活動，邀民眾坐牛車逛蔗園，體驗早期甘蔗產業文化的農村生活，一早就吸引不少人潮。

位在高雄小港區台糖事業砂糖部表示，甘蔗祭文化節活動是屏東地區的年度盛事之一，台糖今年安排剖甘蔗比賽、親子烤甘蔗、稻草人射箭遊戲、親子寫生比賽、手工藝DIY市集等活動，還能坐牛車遊蔗園，參觀並了解各種甘蔗育種的技術與作業流程。

貼心的台糖準備鮮榨甘蔗汁、台糖冰棒，還有以台糖有機米製作的傳統古早爆米香，以及熱呼呼的台糖黑糖薑母茶，讓參加的民眾免費品嘗，許多民眾都說台糖果然大器，一口氣可以品嘗這麼多的商品。

台糖指出，屏東萬丹土壤肥沃、地勢平坦、日照充足、地下水豐沛與冬季氣候溫暖的優勢，在西元1933年就成為全台唯一一處甘蔗花卉雜交育種的基地。這裡除了保存國內外千餘種珍貴的甘蔗種源外，更培育出200多個新品種，是台灣甘蔗育種的搖籃，而現在正值甘蔗開花的時節，民眾可以來逛蔗園，欣賞甘蔗開滿花的盛況。

台糖表示，配合政府推展循環經濟，甘蔗製糖業本身就是循環經濟典型的模範產業，台糖與地方團體合辦甘蔗祭文化活動，讓民眾了解台灣早期經濟產業的甘蔗文化，推廣循環經濟的概念。