統一獅新任總教頭林岳平帶球員前進金門 教學子打棒球

2019-11-30 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門小朋友好幸福喔！金門酒廠為回饋在地學子，特別與統一 7-ELEVEN獅，今明兩天在金門縣壘球場舉辦第二屆金門校園棒球推廣，邀請統一7-ELEVEN 獅總教練林岳平及世界十二強國手-蘇智傑、中職金手套奬-林祐樂、新生代強投-施子謙擔任客座教練，可以近距離跟球星學打球，金門的學生都超開心。

今天的開訓典禮，包括金酒公司董事長李增財、副總經理董應發、縣府參議陳金增、中正國小校長蔡雪芳等人都到場參加，活動中，金門酒廠還捐贈價值新台幣60萬元的棒球器材 ，包括球棒、手套、棒球等，給予這次參加的學校單位，充分展現對棒球運動的關心。

為期2天的校園棒球推廣，包含中正國小、金寧國中小、金城國中、金門農工、金門大學等校隊與社團單位，總計超過 130 位的球員報名參加，希望透過職業球員的指導，在課程中讓球員將所學習到的內容應用在實戰中。

金門酒廠表示，從這學期開學後，就有小球員開始詢問校園棒球推廣的日期是什麼時候，讓大家開始期待校園棒球推廣二天活動的到來，未來將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。

今年邀請到統一7-ELEVEN 獅總教練林岳平及世界十二強國手-蘇智傑、中職金手套奬-林祐樂、新生代強投-施子謙擔任客座教練，蒞臨指導球員打擊、投球、守備等的經驗及分享，也透過球星的實戰分享，加深小球員們的技術層面，並且培育良好品德及正確的打球觀念。