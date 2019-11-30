不廢搖滾被疑染政治 葉匡時對有心人不當聯想表遺憾
高雄市政府12月將舉辦「哈瑪星音樂祭：不廢搖滾嘉年華」，但近日公布演出陣容後卻遭部分樂團否認參與，高雄市議員甚至質疑三天的音樂祭燒掉1300萬，是否因為年輕選票崩盤，才急就章舉辦。代理市政的高雄市副市長葉匡時今早對此表示，並無任何政治考慮，有些人引入一些不當的政治聯想，他感到很遺憾。
葉匡時表示，哈瑪星音樂祭是由蘇打綠團長阿福策展，阿福跟樂團的來往及發言，市府不介入也不清楚。但要澄清的是，很多人把「大港開唱」與年底要辦的音樂祭連結在一起，很奇怪，大港開唱今年三月已經辦過了，但暑假後，主辦人主動說不辦。
葉表示，高雄市前政府過去支持大港開唱，每年補助數百萬到上千萬不等，但大港開唱四個字的品牌並不屬於高雄市，即使市府想辦也不能辦，除非主辦人自己要辦，如果大港開唱要辦，也是明年三月的事。但市府很早就規畫年底要辦哈瑪星音樂祭，不解有心人士為何老把兩件事扯一起。
葉匡時說，市府辦音樂祭外，也要辦追光秀，他的構想是帶給高雄人前所未有的耶誕節的歡樂氣息，並沒有任何政治的考慮，很多人不當地把它引入政治聯想，他很遺憾。
至於音樂團體擔心來高雄開唱，會扯入選舉造勢，葉表示，目前韓市長正在選舉，市長職務由他代理，韓市長沒參與音樂祭事務，到時也不會來參加活動，不知這些團體在顧忌什麼。
關於外界質疑市府給年底這場音樂會預算高達1300萬，葉匡時說，市府只編300萬，其他要看企業主贊助的狀況，樂團若錢多就辦多一點 ，錢少就少辦一點。經費多寡要等活動辦完才知道，此案由觀光局執行，他沒介入，目前不清楚。
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