不廢搖滾被疑染政治 葉匡時對有心人不當聯想表遺憾

2019-11-30 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄市政府12月將舉辦「哈瑪星音樂祭：不廢搖滾嘉年華」，但近日公布演出陣容後卻遭部分樂團否認參與，高雄市議員甚至質疑三天的音樂祭燒掉1300萬，是否因為年輕選票崩盤，才急就章舉辦。代理市政的高雄市副市長葉匡時今早對此表示，並無任何政治考慮，有些人引入一些不當的政治聯想，他感到很遺憾。

葉匡時表示，哈瑪星音樂祭是由蘇打綠團長阿福策展，阿福跟樂團的來往及發言，市府不介入也不清楚。但要澄清的是，很多人把「大港開唱」與年底要辦的音樂祭連結在一起，很奇怪，大港開唱今年三月已經辦過了，但暑假後，主辦人主動說不辦。

葉表示，高雄市前政府過去支持大港開唱，每年補助數百萬到上千萬不等，但大港開唱四個字的品牌並不屬於高雄市，即使市府想辦也不能辦，除非主辦人自己要辦，如果大港開唱要辦，也是明年三月的事。但市府很早就規畫年底要辦哈瑪星音樂祭，不解有心人士為何老把兩件事扯一起。

葉匡時說，市府辦音樂祭外，也要辦追光秀，他的構想是帶給高雄人前所未有的耶誕節的歡樂氣息，並沒有任何政治的考慮，很多人不當地把它引入政治聯想，他很遺憾。

至於音樂團體擔心來高雄開唱，會扯入選舉造勢，葉表示，目前韓市長正在選舉，市長職務由他代理，韓市長沒參與音樂祭事務，到時也不會來參加活動，不知這些團體在顧忌什麼。