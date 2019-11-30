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墾丁南灣驚見死綠蠵龜 無研究價值就地掩埋

2019-11-30 09:57聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

海巡署第8巡防區指揮部昨晚接獲民眾通報，屏東墾丁南灣跳石岸際附近發現隻疑似死亡的海龜，立即通報國立海洋生物博物館及第63中隊同仁前往協助處理；岸巡隊員抵達後，量測海龜背甲長53公分、寬35公分，經海生館獸醫李宗賢檢查確認為保育類綠蠵龜，但已死亡一段時間無研究價值，由岸巡隊員就地掩埋。

屏東墾丁南灣跳石岸際昨晚發現隻死亡海龜，獸醫檢查確認為保育類綠蠵龜，但已死亡一段...
屏東墾丁南灣跳石岸際昨晚發現隻死亡海龜，獸醫檢查確認為保育類綠蠵龜，但已死亡一段時間無研究價值，由岸巡隊員就地掩埋。記者潘欣中／翻攝
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海龜海巡署屏東

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