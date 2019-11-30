南國屏東公園降下冬雪 入夜變身夢幻童話故事世界

2019-11-30 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



為迎接2019耶誕節， 屏東縣政府以奇幻的金色為基調，將百年的屏東公園打造成充滿奇幻冒險的童話故事世界，各式金色藝術燈飾加上夢幻的冰晶城堡，泿漫指數破表，讓民眾彷彿回到天馬行空的歡樂童年時光，昨晚點燈啟動時，藉由造雪機將屏東公園打造成雪花紛飛的北國耶誕場景，民眾驚聲尖叫，率先引爆南國耶誕熱潮。

「屏東是台灣過耶誕節最熱、最早的地方！」屏東縣長潘孟安表示，縣府去年在屏東公園引進粉紅色的旋轉木馬，營造北國粉紅耶誕氛圍太轟動，活動期間公園內人潮洶湧，比過年還熱鬧，還吸引不少外縣市民眾專程跑來屏東過聖誕，今年的燈飾、活動同樣精彩，連聖誕節活動文宣都很立體、好玩。

今年屏東聖誕節主打「金色奇幻童話世界」，試燈期間美照即在網路社群瘋傳，未演先轟動；昨晚點燈，夢幻設計的冰晶城堡、聖誕不倒翁、夢幻世界等，讓公園籠罩在夢幻、浪漫的童話世界氛圍；地處亞熱帶的屏東，甚至冬季仍艷陽傲人，今年出動造雪機將公園打造成冬季雪國場景，當點燈啟動的一剎那雪花也從天而降，大小朋友全都開心尖叫。

縣府表示 今年設置超過10組特色燈飾及光環境，夢幻主燈冰晶城堡外，有可愛的「聖誕老人不倒翁」跟民眾互動；金黃色的燈光配上優美的藤花裝飾，打造成夢幻的「天空花園」; 在公園內湖畔邊閃閃發亮充滿希望的「冬湖心願」；象徵可以將夢想網羅起來形成一片閃耀星光的「捕夢星空」；高達3公尺的「麋鹿先生」帶著聖誕節的祝福到屏東公園，整個屏東公園沉浸在金色浪漫且奇幻的聖誕氛圍。