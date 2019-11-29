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不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51中央社 高雄29日電

高雄市觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」不斷被抨擊，觀光局今天表示「不意外」，指部...
高雄市觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」不斷被抨擊，觀光局今天表示「不意外」，指部分演出單位因有顧忌，答應又反悔，有備案因應，會如期演出。 圖／高雄市觀光局提供
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高市府12月將舉辦「哈瑪星音樂祭：不廢搖滾嘉年華」，演出陣容公布後遭部分樂團否認參與，觀光局今天表示「不意外」，指部分演出單位因有顧忌，答應又反悔，有備案因應，會如期演出。

「不廢搖滾」日前在臉書公布演出陣容後，部分樂團發聲明否認參與演出，其中「五五身樂團」在臉書貼文指出，根本不知道主辦單位是高雄市觀光局；「台青蕉樂團」也在臉書澄清表示，在還沒有敲定演出情況下，時間無法配合；「呂杰達搖滾大樂隊」也表示拒絕演出。

觀光局代理局長邱俊龍對此表示，承辦單位原本都約好演出陣容日前公布宣傳，不料，名單曝光後被染上「政治」，致使部分演出單位有所顧忌而急於對外切割，他可以理解，由於都還沒簽約，並沒有衍生糾紛，加上還有演出備案可因應，因此節目將不至開天窗，12月中旬會在哈瑪星如期演出。

邱俊龍表示，「不廢搖滾」是配合中央促進秋冬旅遊觀光的活動，觀光局9月才拿到中央活動補助款新台幣300萬元，觀光局以自籌1000萬元為上限，設計3天的活動進行招標，結果10月由音樂人標得並承攬活動。

他說，這項活動免費入場與今年「大港開唱」停辦無關，結合在地傳統文化，目的純為吸引觀光客來高雄旅遊。

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