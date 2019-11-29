90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣政府在10月推出「老兵召集令」，共吸引約6千位老兵重返英雄島，但31個部隊卻獨缺「九宮部隊」的老兵，金門縣戰地史蹟學會特在本月中發出召集令邀請「九宮部隊」老兵返金，經本報披露，高齡90歲的老兵趙連昇看到後，與他們聯繫，今天回金門報到，讓31個部隊的隊徽終於全數到齊。

「喂，您好，我是少尉事務員、趙連昇」電話那頭傳來趙伯伯硬朗的聲音，這通電話，讓金門縣戰地史蹟學會的人都超開心的，協會理事長陳自強表示，首名返金的九宮部隊老兵趙連昇，在今天下午1點抵達金門，展開3天2夜的行程，老先生說是看了聯合報才得知這項訊息，如今90歲的他，身子仍然硬朗，身邊同袍還有在聯繫的僅剩兩人，一名93歲、一名95歲，遺憾的是兩位同袍，因身體因素，無法一起返金報到。

縣府觀光處科長陳明伶表示，31個部隊回金人數統計，排名前3名分別為「誠實部隊」、「班超部隊」與「虎軍部隊」，遺憾的是僅成隊5年的「九宮部隊」卻無人返金，「九宮部隊」前身為國民革命軍第五軍，隨著第五軍遭殲滅後，浙江省溫州一直屬第五軍之新兵團於民國38年3月自立為200師，後因戰敗及編制調整，最後落腳駐防烈嶼，部隊以九宮命名。

趙連昇透露，當年他們先在福建同安縣馬巷鎮駐紮，民國 38 年從廈門集美港登船至到烈嶼九宮碼頭上岸，之後到西方、后宅，民國 39 年 2 月到東林後再轉到沙美後浦頭，民國 40 年到陽翟，42年再轉回烈嶼湖下，43年7月九宮部隊解編後調至台灣中壢霄裡。他說，因為以前沒有營區，他在金門的5年，全都跟百姓住在一起，所以對金門的感情很深刻。

老家在東北遼寧，屬於滿族正紅旗的趙連昇說，他16歲時是去找正在北京當兵的堂哥，沒想到就被拉去當兵，之後就輾轉到了集美，第一次踏上烈嶼這塊土地的他，年僅19歲，人事派令為「200師事務組少尉事務員」，工作主要以基礎建設修築為主，包括烈嶼的九宮碼頭興建、官澳的馬山坑道與金門舊機場，都是趙連昇與同袍營建修繕。