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屏東下雪了！屏東聖誕季今晚浪漫點燈

2019-11-29 21:07聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

2019屏東聖誕節今晚在屏東公園點燈，今年以奇幻的金色為基調，將百年的屏東公園打造成一個充滿奇幻冒險的童話故事世界，各式金色藝術燈飾加上夢幻的冰晶城堡，讓民眾彷彿回到小時候天馬行空的童年時光，尤其在「下雪」的剎那，讓現場民眾直呼「太浪漫了」。

屏東縣長潘孟安表示，去年縣府首次在屏東公園引進粉紅色的旋轉木馬，粉紅聖誕太轟動，當時活動期間公園內人潮比過年還熱鬧，還吸引許多外縣市民眾專程跑來屏東過聖誕。今年的燈飾、活動依然精彩，連聖誕節活動文宣都很立體、好玩！

今年屏東聖誕節主打「金色奇幻童話世界」，試燈期間即在網路掀起討論熱度，未演先轟動，29日晚間點燈後，夢幻設計的冰晶城堡、聖誕不倒翁、夢幻世界等，讓公園籠罩在夢幻、浪漫的童話世界氛圍中。

最大的驚喜是，當點燈啟動的那一剎那，屏東公園也下起雪來，位於國境之南的屏東雖然不會下雪，但縣府安排造雪機，將屏東公園打造成冬季雪國場景，讓來公園的大小朋友都開心尖叫，重溫童年回憶。

縣府表示，今年在屏東公園設置超過10組特色燈飾及光環境，屏東公園都沉浸在金色浪漫且奇幻的聖誕氛圍，今天起每晚6時至22時點亮燈飾，除了聖誕燈飾外，12月7日起，每週末將有一系列的變裝糖果發放、親子互動遊戲、魔術等活動。除此之外，在聖誕節前夕12月21日至12月25日每晚都會「下雪」， 活動詳情請上活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

屏東聖誕季今晚浪漫點燈，尤其下雪的剎那，讓現場民眾直呼太浪漫。圖／屏東縣政府提供
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屏東聖誕季今晚浪漫點燈，尤其下雪的剎那，讓現場民眾直呼太浪漫。圖／屏東縣政府提供
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屏東聖誕季今晚浪漫點燈。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府聖誕節

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