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高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」被視為將取代之前「大港開唱」的音樂活動，受到許多支持「大港開唱」者抨擊，今天還有部分被列在表演名單之內的音樂團體表明並沒有答應演出，不廢搖滾音樂祭的策展人蘇打綠樂團成員「阿福」今天在臉書貼上長文，強調他們「不是服務政治人物」，他們服務的是「城市」，他們要給民眾的只有「DoReMi」，沒有「白藍綠」。

阿福在臉書表示，他從2016年蘇打綠樂團休息，就一直想要創造表演者更大的舞台、更好的表演環境，更多藝術創作空間，所以從帶領年輕藝人衝向紐約，向世界舞台表現「台灣無極限」 的創作能量，也持續開拓「曙光祭」音樂表演，讓新生的藝人有踏上萬人舞台表演的機會，並將永續生活、循環經濟、地方創生的理念融入市集，讓很多文打愛地球，在消費的同時也保護了地球。

阿福說，這次的 哈瑪星「不廢搖滾音樂祭」，是由高雄市政府觀光局主辦，對他來說，他是一個策展人，策展的態度並沒有變，就像在台北舉辦的曙光祭、台中、新竹峨嵋的浪漫台三線一樣，給民眾的只有DoReMi，沒有白藍綠，要給大家的，是音樂表演者用創作的能量，說出他的音樂故事。

「只是沒想到，網路上攻擊與不諒解的聲量遠比音樂的夢想大多了。」他強調，跟主辦單位溝通的過程中曾經要求絕對不能有 政治活動，不能有長官上台唱歌這種事情，主辦單位同意後，他們再去邀約藝人。他們聽過上百個團的音樂後，跟導演組一一討論怎麼安排表演團體，怎麼讓這次的表演音樂節奏再完美的狀態；同時跟藝人們說明這次表演是不售票的公益活動，希望大家能夠一起加入參與，感動的是，很多表演者願意跟觀眾分享他們的音樂生命。

阿福表示，這一切，就在政治角力的過程，把他們活動汙名化成「取代一場精彩而不能複製的音樂節」，以及「為請假的市長催票」後，一切都變了樣；表演團隊開始收到許多網路留言的攻擊、謾罵，甚至酸言酸語的炮轟，甚至於許多藝人擔心牽涉政治問題，未來發展會受到傷害，考慮不參加演出。

這個活動被指花預算1300萬元，阿福說，這是一個促進觀光的案子，原先是以300萬的預算去規劃，若能有擴充，團隊也把資源再丟出來給更多表演團隊來參與、租用更好的音響設備，並且讓藝術裝置的品質足以展示兩個月以上，來減少過多的一次性浪費，但是，那來的三天1300萬？

他表示，這次活動所花費的金額，未來都可以在政府公告上被檢驗，任何一個辦音樂節的策展人，都可以看看最終的品質和內容，相信絕對不會有人願意在這樣的金額承接此活動，「我們也想要有1300萬！」

阿福表示，任何人都有表達意見的自由，他和團隊只想說，請不要再去打擾這些願意相信團隊理念而參加活動的人，「我們不是服務政治人物，我們服務的是城市」，

在跟樂團進一步洽談時，絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動；但現在卻因為這些輿論的壓力，讓原本的活動被扣上了政治的帽子！

「當你扣下政治帽子同時，團隊也會不厭其煩的脫掉這頂帽子，因為這本來就不是活動的初衷。」他強調，任何人都有表達意見的自由，但任何人也都有權利拿掉不屬於自己的帽子。

阿福文後標註裡寫上「我聽音樂的時候只聽得到音符聽不到顏色」、「謝謝一切的指教」、「我們共同的帽子叫音樂」、「中華文化祭叫老師出的題目學生不一定要按照答案回答」、「如果梅花改成龐克我可以接受」。

高雄市觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」不斷被抨擊，策展人「阿福」在臉書表示他們要...
高雄市觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」不斷被抨擊，策展人「阿福」在臉書表示他們要給民眾的只有「DoReMi」，沒有「白藍綠」。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市副市長葉匡時邀請民眾參加觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」。圖／高雄市觀光局...
高雄市副市長葉匡時邀請民眾參加觀光局規畫的「 不廢搖滾音樂祭」。圖／高雄市觀光局提供
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