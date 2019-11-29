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台86東延案打折扣變「準省道」 高雄內門人有異議

2019-11-29 20:38聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄人爭取台86快速道路從台南關廟延伸至高雄內門，交通部長林佳龍27日下鄉「送紅包」，未來可能朝開鑿隧道與182線共道的「準省道」方式展開規畫。此案引起地方人士反彈，擔心車速未能提升，且日後無法延伸至杉林、六龜等地帶動觀光，浪費百億元公帑無法換來預期效益。

內門爭取台86快速道路延伸至內門、旗山等地多年，因效益過低遭交通部否決。本月27日，交通部長林佳龍勘查現況，允諾以立委邱議瑩主張的「準省道」設計當替代方式，國發會已通過提案，年底行政院通過可啟動。

立委邱議瑩指出，台86延伸案因經濟效益不足無法施作，多方評估後決定「先求有再求更好」，台86從關廟交流道下來，新闢道路銜接182道路，再從龍崎鑿隧道進入內門，從內門到關廟交流道時間可從36分鐘縮短至15分鐘，總經費99 .65億元。

方案提出後，內門居民表達不同看法，瑞山里長謝振城在網路發布影片，不到一天點閱人數超過4萬人次。他指出，居民希望台86聯繫山區至海邊交通，縮短城鄉差距，不過「準省道」還是省道，不解交通部為何要花百億元建一條無法解決問題的道路，以後182道路飆車重機數量不減，居民通行時速又不能超過60公里，不能接受「打折扣的台86快速道路」。

立委選舉日近，同選區的民眾黨參選人羅鼎城與國民黨王齡嬌皆提出相關政見。羅表示，他支持可以兼具安全性、觀光發展及紓解交通的方案。王則認為，近日接獲很多選民表達反對，內門人要的是快速道路，而非182道路的改善方案，快速道路需要250億元，替代方案也要近百億元，此外，快速道路會讓杉林、甲仙、六龜等地受惠，另案則不行。

台86快速道路東延案經評估不具經濟效益，交通部公路總局改規畫「一般道路替代方案」...
台86快速道路東延案經評估不具經濟效益，交通部公路總局改規畫「一般道路替代方案」路線圖，建設經費約99.65億元。圖／公路總局提供
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立委邱議瑩（左三）爭取以「準省道」等級規畫台86東延至高雄內門，交通部長林佳龍（...
立委邱議瑩（左三）爭取以「準省道」等級規畫台86東延至高雄內門，交通部長林佳龍（左一）27日下午前往內門勘查現況。圖／邱議瑩辦公室提供
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台86快速道路東延計畫變成選舉話題，國民黨立委參選人王齡嬌今天下午在旗山黨部召開...
台86快速道路東延計畫變成選舉話題，國民黨立委參選人王齡嬌今天下午在旗山黨部召開記者會，臉書同步直播，反對邱議瑩建議的方案。記者徐白櫻／攝影
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邱議瑩六龜林佳龍

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