台86東延案打折扣變「準省道」 高雄內門人有異議

2019-11-29 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄人爭取台86快速道路從台南關廟延伸至高雄內門，交通部長林佳龍27日下鄉「送紅包」，未來可能朝開鑿隧道與182線共道的「準省道」方式展開規畫。此案引起地方人士反彈，擔心車速未能提升，且日後無法延伸至杉林、六龜等地帶動觀光，浪費百億元公帑無法換來預期效益。

內門爭取台86快速道路延伸至內門、旗山等地多年，因效益過低遭交通部否決。本月27日，交通部長林佳龍勘查現況，允諾以立委邱議瑩主張的「準省道」設計當替代方式，國發會已通過提案，年底行政院通過可啟動。

立委邱議瑩指出，台86延伸案因經濟效益不足無法施作，多方評估後決定「先求有再求更好」，台86從關廟交流道下來，新闢道路銜接182道路，再從龍崎鑿隧道進入內門，從內門到關廟交流道時間可從36分鐘縮短至15分鐘，總經費99 .65億元。

方案提出後，內門居民表達不同看法，瑞山里長謝振城在網路發布影片，不到一天點閱人數超過4萬人次。他指出，居民希望台86聯繫山區至海邊交通，縮短城鄉差距，不過「準省道」還是省道，不解交通部為何要花百億元建一條無法解決問題的道路，以後182道路飆車重機數量不減，居民通行時速又不能超過60公里，不能接受「打折扣的台86快速道路」。