不再誤踩地雷！六合夜市首創全台第一家友善穆斯林夜市

2019-11-29 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



為拓展穆斯林住民及觀光客市場，六合國際觀光夜市10家攤商今晚完成全國清真標章掛牌，成為全台第一家友善穆斯林夜市。和春技術學院與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會，推動清真標章美食簽署案，共輔導六合夜市10間攤商通過申請清真標章。

高雄市副市長葉匡時表示，歡迎台灣的穆斯林住民和來到高雄的穆斯林遊客，到六合夜市享用美食，不用擔心踩到地雷。六和夜市自治管委會主委莊其章表示，幾年前夜市曾發生穆斯林在消費時，指明不能吃到豬肉，攤商也表示產品裡沒有豬肉，卻忽略了油裡有豬油，因而引起紛爭，鬧上國際媒體。現在有了穆斯林認證，就不會再產生誤會。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長、也是前台北清真寺教長馬孝棋表示，過去許多穆斯林對台灣又愛又怕，覺得台灣民眾友善、風景美、治安好，尤其還有夜市美食。這次協會為了協助六合夜市攤商取得清真標章，以補助全額輔導及申請經費方式，協助10家攤商取得標章。

今晚掛牌清真標章的六合夜市10家攤商，有木瓜牛奶、王牌豆花、鳥蛋蝦燒、拔絲地瓜、好ㄘ臭豆腐、阿嬤燒翻賣、林家八寶冰、維新牛軋糖、檸檬愛玉冰、巧味亭杏鮑菇。