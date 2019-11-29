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鐵路地下化鳳山綠園道計畫啟動 打造優質生活環境

2019-11-29 18:33聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

鐵路地下化綠園道—鳳山計畫今天下午舉辦動土典禮，高雄市副市長李四川率工務團隊與當地民代一同持鏟動土，李四川指出，鐵路地下化綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫，由鳳山計畫率先啟動，工程經費7.2億元，市府格把關監督，盼工程如期如質完工，提供市民朋友優質的生活環境。

李四川說，鐵路地下化後地面所騰空廊帶約15.37公里，共計71.3公頃，透過都市計畫變更畫設為綠園道，分三期計畫執行，沿線有舊部落、高雄車站、商圈及鐵道文化等特色，將予以保留或協助轉型更新；綠園道第一期工程由鳳山計畫率先啟動，完工後儘速縫合鄰近的苓雅區、三民區、鳳山區等行政區。

園道開闢工程鳳山計畫區範圍自大順三路至大智陸橋以西，計畫包括園道設計、共同管溝設計及自行車路網規畫設計等將園道兩側調整為人行與自行車共用道，並形成節點廣場及植樹綠化，亦提供消防通道功能。

養工處指出，園道配置構想分為三段式，大順三路至高速公路段以生態自然為題，營造森林與花海意象；高速公路到澄清路段以歷史記憶為本，重現鐵道記憶與砲台舊城風情；澄清路段至大智陸橋段則呈現水生活文化，以護城河為主題，主要動線以圓滑流暢的弧線呈現水的潺潺意象。

鐵路地下化綠園道—鳳山計畫今天下午舉辦動土典禮，高雄市副市長李四川指出，鐵路地下...
鐵路地下化綠園道—鳳山計畫今天下午舉辦動土典禮，高雄市副市長李四川指出，鐵路地下化綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫，由鳳山計畫率先啟動，盼工程如期如質完工，提供市民朋友優質的生活環境。記者謝梅芬／攝影
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鐵路地下化綠園道—鳳山計畫今天下午舉辦動土典禮。記者謝梅芬／攝影
鐵路地下化綠園道—鳳山計畫今天下午舉辦動土典禮。記者謝梅芬／攝影
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鐵路地下化李四川

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