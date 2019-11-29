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金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門智慧停車場系統今天正式啟用，縣府表示，為落實使用者付費，包括金門航空站第三停車場、水頭碼頭小三通停車場等，都委外辦理智慧停車收費；縣長楊鎮浯表示，未來包括金城的民生路與城區的各停車場也都會逐步納入停車收費的範圍，期盼導入使用者付費機制，讓民眾珍惜公共資源。

這場啟用典禮，包括楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金門觀光處長丁健剛與多位縣議員都到場參加，顯現大家對此議題的重視。

楊鎮浯表示，停車場的啟用不只代表停車空間的舒緩，更代表金門傳統交通規劃走向智慧型規劃。針對民眾對於調整停車費有意見，楊鎮浯也說，過往由於各種規劃不夠詳盡，縣府都採取免費服務，但隨著公共服務、設施、成本提高及用地取得困難，使用者付費觀念是必須導入，盼讓公共服務朝向良性的發展，也讓大家能夠更珍惜公共資源。

楊鎮浯也提及，未來其他停車場也會陸續收費，而這不是要藉著這項收費來增加財源，是希望導入使用者付費的概念與及讓公共資產變成是有償性的。

議員李應文則表示，金門的土地是有限的，期盼未來縣府興建停車場，不要都只蓋平面的，可以朝上或朝下發展，增加使用率。尤其數據顯示，金門的家戶汽車擁有率是2.2台，未來的停車需求一定還會增加，縣府的相關停車獎勵辦法，應該要趕快制訂出來，才能符合大眾的需求。

這些公有路外停車場啟用揭牌後，將自12月1日0時起正式收費。停車費方面，金門航站第三停車場，平日計次計日，每次50元，假日計次計日每次90元；水頭碼頭小三通停車場，平日計次計日，每次30元，假日計次計日調漲到每次50元；山外車站停車場，不分平假日採計次計日，每次10元，縣民持縣民卡優惠免費試停到12月31日止，後續視停車狀況適時修正。烈嶼通勤停車場，前3日免費、第4日起採計次計日收費，每次30元，假日不收費。

為落實金門智慧好停車的目標及使用者付費原則，縣府將逐步推動停車智慧化，導入智慧車牌辨識系統、即時車輛空餘數資訊顯示(金好停APP)、電子票卡自動收費系統、身障車牌自動辨識優惠等多項便民設施，提高停車周轉率，預計可提供停車格位合計為一般小客車停車格729格、無障礙停車位25格及婦幼停車格19格，共計773格，便利民眾與遊客停車使用。

金門航空站第三停車場、水頭碼頭停車場、山外車站停車場啟用智慧停車系統，未來只要用...
金門航空站第三停車場、水頭碼頭停車場、山外車站停車場啟用智慧停車系統，未來只要用悠遊卡就可以完成扣款。記者蔡家蓁／攝影
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金門航空站第三停車場等公用停車場今日同步啟動智慧停車系統，未來採用車牌辨識系統，...
金門航空站第三停車場等公用停車場今日同步啟動智慧停車系統，未來採用車牌辨識系統，進出不需要代幣。記者蔡家蓁／攝影
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金門航空站第三停車場等公用停車場今日同步啟動智慧停車系統，金門縣長楊鎮浯（中）、...
金門航空站第三停車場等公用停車場今日同步啟動智慧停車系統，金門縣長楊鎮浯（中）、金城鎮長李誠智（右）與縣議員李應文（左四）等人出席啟用典禮。記者蔡家蓁／攝影
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停車場金門楊鎮浯

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