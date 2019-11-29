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選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

民進黨副總統參選人賴清德日前才剛南下屏東，陪同立委參選人鍾佳濱連跑4郷，本周末又...
民進黨副總統參選人賴清德日前才剛南下屏東，陪同立委參選人鍾佳濱連跑4郷，本周末又將南下屏東顧票源。本報資料照
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距離選舉只剩一個多月，本周猶如超級周末，藍綠大咖都到屏東搶票，屏東第一選區立委參選人鍾佳濱，明天晚上在內埔鄉有一場造勢活動，民進黨「護國保台」中央助講團賴清德、游錫堃領銜南下，周日（12月1日）則有藍營聯合競選總部成立，由總統參選人韓國瑜揮軍屏東，另外，下周一（12月2日）屏東縣二選區立委參選人蘇震清競選總部成立，總統蔡英文親臨，大咖來了又來，選舉熱到最高點。

事實上本周猶如屏東的「大咖周」，民進黨副總統參選人賴清德日前才剛南下屏東，陪同立委參選人鍾佳濱連跑4鄉，接著國民黨的副總統參選人張善政、前總統馬英九也跟著到屏東鞏固票源。

接著這個周末更加熱鬧，民進黨的護國保台中央助講團，明晚將殺到屏東內埔，由民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、還有民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉「領銜主講」，陣容果然堅強。

不過國民黨也是有備而來，國民黨總統參選人韓國瑜結立屏東兩區的立委參選人葉壽山和周佳琪，１２月1日晚上6日將舉行聯合競選總部成立大會，藍營的超級助團包括胡志強、謝龍介、李四川、洪東煒等人都將南下助講，韓國瑜本人也將親自揮軍。

一方是「護國保台」助講團，另一方是「超級助講團」，藍綠雙方各有支持者，只是在韓國瑜離開後，隔天總統蔡英文也準備南下屏東，為第二選區的參選人蘇震清站台，民進黨在這一選區雖未提名、未徵召蘇震清，但蔡英文的動作已不言可喻。

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