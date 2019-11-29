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旗山百年糖廠轉型農創園區 農產加工區對外招商

2019-11-29 16:39聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄旗山糖廠占地寬廣、交通方便，距離國10旗山交流道僅1.35公里，高市府都發局...
高雄旗山糖廠占地寬廣、交通方便，距離國10旗山交流道僅1.35公里，高市府都發局規畫「旗糖農創園區」，農產加工區開始招商。圖／高市府都發局提供
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高雄旗山糖廠轉型「旗糖農創園區」的計畫即將啟動，高市府都發局今天在糖廠行政中心舉辦「農產加工區」招商說明會。都發局指出，初期招租六塊區域，底價約是173萬至220萬不等，公司、商號、合作社、農會均可投標，用地已通過環評。

旗山糖廠歷史超過百年，停止製糖近20年，近年園區朝多角化經營，除糖廠冰品展售區外，另出租空地經營旅宿業與婚宴場地。高市府也向糖廠租地規畫複合性「農創園區」，將逐年分區開發「農業展售」、「觀光休閒」、「教育體驗」與「農產加工加值」等區域。

旗美9區位處水源保護區，設置工廠須通過環境影響評估。都發局指出，「農產加工區」此次招租六塊基地，面積從602至766平方公尺，地目均為非都市土地「乙種建築用地」，建蔽率60%、容積率240%，採土地出租，10年1約，最高可租50年。

此外，出租用地已通過環境影響評估，承租人可規畫「無公害性小型工業設施」，將在地農作物加工製作果乾、果醬、蜜餞、烘焙等產品，替在地農特產品加值，提升農民收益。

都發局指出，歡迎有意願農民及中小企業參與投資，投標期限至12月19日截止，相關文件可至高市府都發局網站下載。

農民冰品承租人

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