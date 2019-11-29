屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣第2選區（屏南）立委過去是民進黨的天下，下屆因「莊下蘇上」形成9搶1激戰局面；國民黨提名人周佳琪今天在新園鄉成立競選總部，雖沒有大咖人物，但她的議長父親周典論展現基層實力，去年出征縣長的蘇清泉也接下競選總部主委，展現藍營大團結氣勢；遭對手質疑黨中央屈服「蘇家班勢力」、捲入掏空案的蘇震清則反擊，在屏東「吃人夠夠」的是誰？

周佳琪競選總部今天上午在新園鄉烏龍村成立，由周佳琪的叔公祖周有春授彩帶、副議長盧文瑞送好釆頭、潮州鎮長周品全等人送包子、粽子；競選總部也就戰鬥位置，主委是前不分區立委蘇清泉、總幹事縣議員潘連周、後援會長縣農會理長黃瑞吉、顧問團長前立委林國龍，副議長盧文瑞等20多名縣議員和多位鄉鎮市長、代表到場，展現周典論豐沛的地方人脈和實力。

昨天宣告「絕對參選2022年屏東縣長」的蘇清泉說，屏南沒有分裂本錢，更是國民黨的艱困地區，一定要以大局為重，自己站出來，就是要讓大家看到屏南鄉親已經大團結了，這屆立委一定要拚到贏；周佳琪表示，當選後會全力推動屏南快速道路、高鐵到潮州、高雄捷運到屏東、改善88快速道路塞車問題等，為農漁民發生，修改不適合的法條來解決鄉親的問題。

蘇震清今天則在臉書上反擊，指他在立法院為「反滲透法」備戰，國民黨在場外繼續以廉政會已經決議不予立案的誠美材事件，攻擊他的名譽，污衊參選屏南立委的正當性；關於誠美材一案，民進黨廉政會已審議過，全票無異議認為沒有司法問題，認為該案件就是被媒體抹黑，部分國民黨人見縫插針，他已蒐集證據，將對這些人提告，以正視聽。