親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

屏東縣可可產業十年有成，目前有至少30個品牌、5個莊園，自從屏東巧克力奪獎連連後，最近利用巧克力詐騙的案件特別多，有不肖業者利用金牌巧克力的照片販售低階巧克力，消費者上當後又氣得向真金牌抱怨，拿過世界金牌的曾志元就曾在一天內接獲上百通投訴電話，上周又有巧克力業者拿下金牌，詐騙網站頓時暴增，縣府今天聯結屏縣巧克力業者展開成果，同時由縣長潘孟安帶著業者現身說法反詐騙。

屏東縣長潘孟安表示，屏東可可產業在縣府及業者努力下，從田間管理、加工、商品開發及行銷等培力課程，已建構完善產業鏈，業者開發的商品更分別在今年9月亞太地區巧克力大賽及11月瓜地馬拉世界大賽奪得多項獎牌，甚至世界巧克力主席在頒獎致詞時讚揚「台灣巧克力來勢洶洶」，展現屏東可可進軍國際的實力。

也因為實力太堅強，不肖業者認為有機可乘，最近就有消費者投訴，他們明明上網訂購世界金牌巧克力，照片也是金牌照片，但是收到的巧克力卻是寫簡體字、製造地來自對岸，消費者打電話打屏東在地的業者投訴，業者才知道照片被盜用，目前已知有11家業者受害，其中兩家已向警方報案。

來自屏東內埔的曾志元，曾勇奪2018年世界冠軍巧克力大賽4面金牌，最近一個月來，就屢屢接獲消費者的投訴電話，剛開始曾經有一天之內接到上百通，他說自己的巧克力是一條龍製作，完全不假手他人，材料也沒有對外提供，目前販售點除了內埔外，只有粉絲專頁，他呼籲消費者一定要認清楚，下單前最好打電話確認。

縣長潘孟安指出，屏東的可可產業潛力十足，除了製作成巧克力外，在農委會水保局支持下，縣府今年委由工研院進行可可全果分析、不同原豆分析以及可可創新商品的開發，利用回收可可殼在循環經濟概念下，已讓可可產業加工、加值與加亮，創造更多經濟產值，例如可可殼紙、可可茉莉花純露、潤膚液、甚至可可啤酒，都是潛力十足的可可加工產品。

潘孟安說，縣府正積極輔導業者成立官方網站，未來官方也會輔導成立交易平台，民眾若遇到上述廣告，可利用165反詐騙專線檢舉不實廣告，一起維護消費者及店家權益。

屏東縣政府今天邀縣內可可業者展出創新成果，並現身說法防詐騙。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府今天邀縣內可可業者展出創新成果，並現身說法防詐騙。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東可可產業十年有成，如今除了巧克力外，還推出多項創新產品。記者翁禎霞／攝影
屏東可可產業十年有成，如今除了巧克力外，還推出多項創新產品。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣政府今天邀縣內可可業者展出創新成果。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府今天邀縣內可可業者展出創新成果。記者翁禎霞／攝影
分享
拿過世界金牌的曾志元強調自己的產品全是一條龍製作，從未委託他人，材料也未對外提供...
拿過世界金牌的曾志元強調自己的產品全是一條龍製作，從未委託他人，材料也未對外提供，消費者購買應認清標章。記者翁禎霞／攝影
分享

巧克力可可屏東縣

相關新聞

選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

高雄市青年局副局長、科長 響應北漂公務員返鄉服務

2019-11-29 15:23

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

大旗美居民看過來 六龜高中30日辦免費Ｃ肝檢驗

2019-11-29 14:24

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

金門智慧停車場調整費用 縣府：導入使用者付費

2019-11-29 13:54

總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清

2019-11-29 12:56

證實高美蘭請辭且追溯 葉匡時批綠議員「也要長大」

2019-11-29 10:50

高雄今年最後一次標售土地 力推高雄大學文特精區

2019-11-29 10:44

高市新堀江辦耶誕市集 警方30日管制交通14小時

2019-11-29 10:04

「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13

豎琴獵人金門義演 學童體驗撥弦

2019-11-28 23:43

火燒庄紀念日 村民戲說戰役

2019-11-28 23:05

全國首座國家自然公園管理處 高雄壽山揭牌

2019-11-28 22:29

劉世芳批黃昭順不服務 黃反擊：只有我設市場服務點

2019-11-28 21:57

林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16

清潔工遭拖板車輾過撿回一命 住院340天獲重生

2019-11-28 18:58

影／參拜「民主聖地」廟宇 蔡英文發豪語：要拿8成選票

2019-11-28 18:06

馬英九騎三輪車訪蓮池潭 聯手黃昭順要推環潭鐵人三項

2019-11-28 16:07

橋科聯外道開工變調 內政部：不知高市府在「張」什麼？

2019-11-28 15:59

蔡英文赴右昌參香為劉世芳助勢 不忘酸一下韓國瑜

2019-11-28 15:38

長治鄉紀念火燒庄忠義精神 村民組團還原戰役

2019-11-28 14:44

金門野百合的春天 育種走出太武山

2019-11-28 14:28

高市發包工程中央搶開工 李四川：不知中央急什麼

2019-11-28 14:14

墾丁送夕陽、迎曙光 別忘了到關山福德宮拿金元寶

2019-11-28 13:47

解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16

高市議員爆高美蘭未辭職 市府：還須本人親簽名才完成

2019-11-28 12:22

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

竹東鎮長羅吉祥違反選罷法遭停職 明起由老婆代理鎮長

2019-11-28 17:32

熊貓外送員受困台東海灘上 路過攤商熱心幫忙脫困

2019-11-29 13:27

遠東巨城購物中心、新竹SOGO週年慶 人潮蜂擁擠爆採買

2019-11-28 20:27

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

竹東鎮長違反選罷法遭停職 妻就任代理鎮長惹議

2019-11-29 12:04

美食外送全副武裝變「熊貓」 網友歪樓：超可愛帽子哪買

2019-11-28 16:58

創舉！苗栗縣為了石虎 2路段夜間擬降速10公里

2019-11-28 17:11

南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34

竹東鎮長臉書宣布辭職 選委會：2個半月內完成補選

2019-11-29 13:38

「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13

藍營攏沒人來！桃市2局處、55億預算被綠營突襲通過

2019-11-29 11:05

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 在地人嘆：又想笑又難過

2019-11-29 12:21

竹東甘藷節千人焢窯、親子挖地瓜 12月7日登場

2019-11-29 07:17

博恩夜夜秀酸「苗栗國」 議員：我們一直努力進步中

2019-11-29 11:19

影／男的帥、女的美！台中市消防局月曆出爐 只有200份

2019-11-29 11:21

證實高美蘭請辭且追溯 葉匡時批綠議員「也要長大」

2019-11-29 10:50

違規停車零容忍 台南這些重點路段強力執法

2019-11-29 13:21

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

中興新村活化沒下文 許淑華：韓執政會落實改造

2019-11-28 20:41

衛生所主任可領特別費？苗栗議員陳品安：不合法應刪除

2019-11-28 17:50

台南聖誕燈節12月1日點燈 交通管制報你知

2019-11-29 10:18

北市都委會通過 南港隧道拚2024年通車

2019-11-28 23:37

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

基隆10特色餐廳推15道山藥創意料理 拚巧思吸遊客品嘗

2019-11-28 20:28

順利從老農眼球取出鐵屑異物 台東遠距醫療建功

2019-11-29 09:46

成醫喋血案 體循師到斗六分院復職處理醫事行政

2019-11-29 10:49

老街溪惡臭 環局：民生汙水汙染

2019-11-28 23:37

新北林口區業者住宅區種太陽光電 民眾抗議反彈

2019-11-28 18:59

總召說「一毛不刪」韓市府總預算 高市民進黨團急澄清

2019-11-29 12:56

聖祖公司每年捐贈8萬元獎學金 扶助金大弱勢學生

2019-11-28 18:38

台東醫療雙喜！海端衛生所醫療升級 馬偕成為重急救醫院

2019-11-28 17:28

雲林「花生之亂」 議會找上監委陳情

2019-11-28 21:13

林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

北市停車格地磁「不智慧」 議員批還繼續增設

2019-11-28 23:18

劉世芳批黃昭順不服務 黃反擊：只有我設市場服務點

2019-11-28 21:57

台東成功警分局 提升員警車輛破窗技能

2019-11-29 12:24

遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41

大型車「內輪差」奪命頻傳 台南警首進國小校園宣導

2019-11-29 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top