屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣可可產業十年有成，目前有至少30個品牌、5個莊園，自從屏東巧克力奪獎連連後，最近利用巧克力詐騙的案件特別多，有不肖業者利用金牌巧克力的照片販售低階巧克力，消費者上當後又氣得向真金牌抱怨，拿過世界金牌的曾志元就曾在一天內接獲上百通投訴電話，上周又有巧克力業者拿下金牌，詐騙網站頓時暴增，縣府今天聯結屏縣巧克力業者展開成果，同時由縣長潘孟安帶著業者現身說法反詐騙。

屏東縣長潘孟安表示，屏東可可產業在縣府及業者努力下，從田間管理、加工、商品開發及行銷等培力課程，已建構完善產業鏈，業者開發的商品更分別在今年9月亞太地區巧克力大賽及11月瓜地馬拉世界大賽奪得多項獎牌，甚至世界巧克力主席在頒獎致詞時讚揚「台灣巧克力來勢洶洶」，展現屏東可可進軍國際的實力。

也因為實力太堅強，不肖業者認為有機可乘，最近就有消費者投訴，他們明明上網訂購世界金牌巧克力，照片也是金牌照片，但是收到的巧克力卻是寫簡體字、製造地來自對岸，消費者打電話打屏東在地的業者投訴，業者才知道照片被盜用，目前已知有11家業者受害，其中兩家已向警方報案。

來自屏東內埔的曾志元，曾勇奪2018年世界冠軍巧克力大賽4面金牌，最近一個月來，就屢屢接獲消費者的投訴電話，剛開始曾經有一天之內接到上百通，他說自己的巧克力是一條龍製作，完全不假手他人，材料也沒有對外提供，目前販售點除了內埔外，只有粉絲專頁，他呼籲消費者一定要認清楚，下單前最好打電話確認。

縣長潘孟安指出，屏東的可可產業潛力十足，除了製作成巧克力外，在農委會水保局支持下，縣府今年委由工研院進行可可全果分析、不同原豆分析以及可可創新商品的開發，利用回收可可殼在循環經濟概念下，已讓可可產業加工、加值與加亮，創造更多經濟產值，例如可可殼紙、可可茉莉花純露、潤膚液、甚至可可啤酒，都是潛力十足的可可加工產品。