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高雄市青年局副局長、科長 響應北漂公務員返鄉服務

2019-11-29 15:23聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市青年局推動北漂公務員返鄉服務計畫，今天上任的副局長顏己喨，北漂20年返鄉，之前是新北市農業局副局長；創業輔導科長李慶璿由桃園市青年局科長轉任，北漂2年回鄉。兩人強調以「彈性」來因應推動青年局新業務，為高雄青年創造更多可能性。

高雄市長韓國瑜強調青年事務對城市發展的重要性，對於青年就業、創業、低薪與北漂問題相當重視，今年10月成立市府一級單位「青年局」，並推動「北漂公務員返鄉服務計畫」，保留職缺供北漂公務員申請，員額已陸續到位。

今天上任的青年局副局長顏己喨是高雄人，中央大學環工所畢業，曾任桃園縣環保局科長、行政院新聞局祕書、環保署專委、新北市農業局副局長，北漂20年。他表示，看到高雄市的北漂公務員返鄉服務計畫，所以爭取返鄉工作的機會，公務員職涯已有多次跨領域經歷，在農業局副局長任內也推動青年返鄉，這次轉任青年局，也希望為高雄青年拓展管道，降低青年就業、創業的忐忑感，做出高雄獨有的青創樣態。

35歲的高雄市青年局創業輔導科長李慶璿，是由桃園市青年局轉任。他是高雄大社人，到北部求學，考上公職分發到台東服務，2009年在高雄市觀光局服務了8年，曾到韓國釜山交換公務員1個月，然後轉進桃園市青年局。他表示，青年人口是國家中堅份子，青年局可以成為青年、政府與業界的平台；也因為青年局的業務在公務體系屬於創新，可以用更彈性的態度因應，多所嘗試。

高雄市青年局新任副局長顏己喨（右）與創業輔導科長李慶璿（左），響應北漂公務員返鄉...
高雄市青年局新任副局長顏己喨（右）與創業輔導科長李慶璿（左），響應北漂公務員返鄉服務。記者徐如宜／攝影
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高雄市青年局新任副局長顏己喨（右）與創業輔導科長李慶璿（左），響應北漂公務員返鄉...
高雄市青年局新任副局長顏己喨（右）與創業輔導科長李慶璿（左），響應北漂公務員返鄉服務。記者徐如宜／攝影
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青年北漂公務員

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