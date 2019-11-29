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金門智慧停車場調整費用 縣府：導入使用者付費

2019-11-29 13:54中央社 金門縣29日電

金門航空站第三、水頭碼頭、山外車站公有停車場29日起導入智慧車牌辨識系統、電子票...
金門航空站第三、水頭碼頭、山外車站公有停車場29日起導入智慧車牌辨識系統、電子票卡自動收費系統、身障車牌自動辨識優惠等多項便民設施。 中央社
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金門航空站第三停車場等公用停車場今天同步啟動智慧停車系統，停車費用也同步調整或開始收費，引起民眾不滿。縣長楊鎮浯說，期盼導入使用者付費機制，讓民眾珍惜公共資源。

金門縣政府表示，因應日益增多的金門觀光人潮及停車需求，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫工程補助興建金門航空站第三停車場、山外車站停車場，已陸續完工，加上水頭碼頭停車場，共同導入智慧停車系統，今天揭牌啟用。

楊鎮浯和金城鎮長李誠智，以及多名縣議員出席金門航空站第三停車場啟用典禮。楊鎮浯表示，停車場的啟用不只代表停車空間的舒緩，更代表金門傳統交通規劃走向智慧型規劃。

智慧停車系統包括智慧車牌辨識系統、即時車輛空餘數資訊顯示（金好停APP）、電子票卡自動收費系統、身障車牌自動辨識優惠等多項便民設施。楊鎮浯表示，將可提高停車周轉率、資訊即時性，希望帶給鄉親和旅客便捷交通服務。

不過，公有停車場同步調漲停車費或開始收費，引發民眾不滿聲音。楊鎮浯表示，以往交通設施規劃不夠完善，因此供民眾免費使用；隨著公共設施土地取得困難及費用提高，有必要導入使用者付費機制；他說，費用不是很高，主要目的是透過有償性公共服務，讓民眾珍惜公共資源。

縣府指出，這些公有路外停車場今天啟用揭牌後，免費開放民眾停車，自12月1日0時起正式收費。停車費方面，金門航站第三停車場，平日計次計日，每次從現行新台幣30元調漲到50元，假日計次計日每次90元；水頭碼頭小三通停車場，平日計次計日，每次30元，假日計次計日調漲到每次50元；山外車站停車場，不分平假日採計次計日，每次10元。

此外，為了解決水頭碼頭港區內停車場內烈嶼通勤停車場長期久占車輛高達6成，導致周轉率不佳問題，縣府表示，將由原本全面落實收費機制修正費率為停放「前3日免費、第4日起採計次計日收費，每次每日收費30元，假日不收費」。

縣府表示，縣民持縣民卡優惠免費試停到12月31日止，後續視停車狀況適時修正。

停車場金門楊鎮浯

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