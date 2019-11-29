高雄今年最後一次標售土地 力推高雄大學文特精區

2019-11-29 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府地政局今年度最後一次標售開發區土地，今天已上網公告，共要標售10標15筆建地，12月18日開標，合計總底價10億1713萬5125元。

地政局說，這次主要是以高雄大學、大坪頂、第77期市地重劃區 等地，其中以高雄大學較搶手，已成為北高雄的文教特區。

高雄大學這次推出4筆土地都是優質住宅用地，搶進正是時候。還有大坪頂1號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳濕地公園，居住環境佳，吸引投資人進駐，前幾季推出土地標售創下亮眼的標脫成績，這次推出1標4筆商業區土地，合計面積約1010坪，臨松頂街及松直街，近太平國小、莿蔥腳濕地公園及小港森林公園。

另外，第77期市地重劃區，位在鳳山區快速道路省道台88線旁，重畫後成為建商推案重點地區。這次推出3筆土地，面積約26坪、38坪及311坪，分別位於鳳和一、二街口、和成路及海涵路口，近88快速道路及鳳翔國中。

地政局局長黃進雄表示，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。