「第一場雪」在這裡！ 2019屏東聖誕節今晚點燈

2019-11-29 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



2019屏東聖誕節今晚7時點燈。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 2019屏東聖誕節將於今晚7時浪漫點燈，為今年的主題「金色奇幻童話世界」拉開序幕，同時現場還會「下起今年的第一場雪」，昨晚在屏東公園試燈時，已吸引不少民眾前往拍照，縣府邀請民眾今晚相約屏東公園，共度金色奇幻聖誕節。

連辦3年的屏東聖誕節點燈活動，一年比一年浪漫，縣府利用百年屏東公園的椰林大道、九重葛及水色場景，以各種燈飾把公園妝點得繽紛萬千，第一年的主燈是「芭蕾舞者」，去年是「粉紅聖誕-旋轉木馬」，今年是「金色奇幻童話世界」，年年都成了拍照打卡熱點，由於屏東公園就位於市中心，市區也因此更添浪漫。

「哇！好浪漫哦」！昨晚縣府在屏東公園試燈時，立刻吸引來往民眾的目光，很多人忍不住向前拍照、打卡，繽紛的燈飾，提早為市區帶來濃濃的耶誕氣息。

縣府表示，今年的聖誕節系列活動將自今天起至明年2月9日止，今晚7時在屏東公園有點燈儀式，雖然屏東位於南國，並不會下雪，但每年聖誕節活動期間，縣府都會布置浪漫雪景，讓民眾體驗北國場景。