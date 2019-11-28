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尹立邀館長參加罷韓大遊行 當「我錯了」大隊的大隊長

2019-11-28 23:47聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

網路社群「We Care高雄」、「公民割草」等發起罷免高雄市長韓國瑜行動，預計12月21日舉辦名為「WeCare台灣」、實與罷韓有關的大遊行，「We Care高雄」發起人尹立今天請上「R館SHOW SHOW」網路節目的民進黨立委參選人劉世芳代轉邀請函，邀請主持人「館長」陳之漢參加，並當「我錯了」大隊的大隊長。館長在節目中未說明要不要參加，但表示他支持罷韓。

劉世芳今天上「R館SHOW SHOW」，接受館長訪問，並談到韓國瑜。

館長說，去年他支持韓國瑜，當然，他的選擇是錯的，今年韓說了很多話都沒有兌現；他支持罷韓，這是他的權利。劉世芳提醒館長沒有罷免權（不是高雄選舉人），館長說他雖然沒有罷免權，但可以呼喊、可以拜託高雄的年輕人參加罷韓。

劉世芳隨後拿出尹立的邀請函代讀了出來，邀請函中明言邀請館長參加12月21「WeCare台灣」的大遊行，並當「我錯了」大隊的大隊長。館長一聽即說「哦，　這樣很慘！」

劉世芳繼續唸邀請函：「我們剛剛聽到韓國瑜喊出得民調者得痔瘡，不由得想起去年他在你的節目中掛保證，不會當落跑市長，很多人因為你而把票投給韓國瑜，所以當時他的民調高，想必當時他的痔瘡隱疾也非常嚴重…」

館長跟著自我解嘲，所以他也得「痔瘡」了，去年他「痔瘡」滿嚴重的，照韓的講法，而且他「內外痔」都有，因為他民調那麼高嘛！

館長透露，有安排時間邀請尹立上節目。

劉世芳要館長考慮一下參加大遊行，並要替館長付高鐵錢，館長則說不是那個問題。

劉世芳說韓國瑜民調直直落有兩個時間點，第一是當韓跟媒體說「Yes I Do」時，　高雄人覺得受騙了，那時離韓上任市長不到三個月。館長也說自己正是那時「爆炸的」，韓國瑜那樣做，叫他要如何跟他的觀眾交代！他有在直播上講了很多次他錯了。

劉世芳表示，韓國瑜贏得國民黨初選離開高雄之後，民調一直掉，直到現在。如果蔡英文總統在高雄拿到90萬票、100萬票，罷免韓一定可以成功，這是民進黨的希望，這叫「三殺」，別讓韓繼續當高雄市長、民進黨立委全上、蔡英文當選總統。

館長說，他個人是沒有黨派的，包含這次有人要邀他當不分區，他不要，他覺得自己不是當官的料，但他關心這個國家社會。

民進黨立委參選人劉世芳（左）代轉網路社群「We Care高雄」發起人尹立邀請館長...
民進黨立委參選人劉世芳（左）代轉網路社群「We Care高雄」發起人尹立邀請館長參加罷韓大遊行。圖／截取「R館SHOW SHOW」畫面。
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韓國瑜館長劉世芳

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