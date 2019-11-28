林園工業區燃燒塔冒黑煙 台塑跳俥肇禍

2019-11-28 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



林園工業區燃燒塔今天下午4點多突然冒出黑煙，高雄市環保局稽查人員趕抵現場，查獲工業區內的台塑林園廠及台苯公司製程跳俥，因無法有效回收製程中的氣體，排放至燃燒塔，其中台塑林園廠製程氣體燃燒不完全而排放黑煙，環保局依現場汙染情形，將在釐清跳俥原因後，依空汙法32條處10萬元到500萬元罰鍰。

環保局表示，駐工業區稽查人員今天下午4點09分接獲林園工業區有燃燒塔排放黑煙情事，發現台塑林園廠儀器空氣及蒸汽出現失壓，造成廠內M01及M02製程（聚丙烯PP塑膠製造程序）跳俥，製程氣體排至廢氣燃燒塔，因燃燒不完全，產生明顯粒狀汙染物（黑煙）散布在空氣中。

台苯公司雖有使用燃燒塔，但未發現明顯黑煙及其他違法情形，環保局已進廠稽查並嚴密控管中，目前周邊有害氣體的監測值均屬正常，台塑林園廠仍有持續排燒情形，環保局將持續在周邊環境進行監控，直到正常操作為止。

環保局說，目前該局加強林園工業區及臨海工業區的稽查，以專案方式派員進駐管制，要求業者平日落實汙染防制設備操作，以維護空氣品質，防止汙染情事發生；工業區內各廠應加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣汙染物於空氣中，增加高雄地區的汙染負荷。