縣務會議通過 金門成立廉政透明委員會有譜了

2019-11-28 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



「金門縣政府廉政透明委員會設置及作業自治條例」今日上午在縣務會議審議通過，完成第一階段法制作業程序，後續將循立法程序提送金門縣議會進行審議；金門縣長楊鎮浯今天表示，廉政透明委員會是當初在競選過程中對縣民很重要的一個承諾，但在推動過程中遭遇到了部分法規適用上的困境，因此，在反覆研議討論後，決定以議會立法的模式來推動，積極落實競選承諾。

「廉政透明委員會」向來被楊鎮浯視為是競選時的重要政見，他在多次受訪時都強調，一定會成立，經過將近1年的努力，終於有譜了，依據縣府初步規畫構想，廉政委員編制約有13人至15人，由縣長擔任召集人，副縣長和秘書長為副召集人。委員一半是外聘具有專業學術如法學、財經和工務建設背景者。另一半則由縣府人事、主計與政風人員兼任。

縣府政風處表示，推動縣府落實「真誠實在」、「公開透明」廉能施政主軸，其中「廉政透明委員會」即是以加強廉潔透明程度，引入外部監督機制，促進公民參與，提振公務人員士氣與效能為宗旨。