清潔工遭拖板車輾過撿回一命 住院340天獲重生

2019-11-28 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



43歲洪清旭從事清潔工作，去年12月在小港遭拖板車攔腰輾過，雙側下半身癱瘓，一度休克瀕死，洪父還從台東老家搬來高雄全程陪伴，高醫外傷團隊搶救340天，歷經35次大小手術，無數次的清創、換藥，洪求生意志堅強，克服重重難關將在明天出院，醫護團隊特別送上大蛋糕和小樹苗，祝福洪清旭「愈來愈強壯！」

高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，洪清旭到院時骨盆粉碎、膀胱破裂、腰椎嚴重受創，下肢出現壞死性筋膜炎，作了腸造口，後來併發全身感染，即便洗腎、清創，仍一度陷入休克、不斷在生死關頭掙扎，所幸跨科團隊接力搶救，一次又一次戰勝併發症，住院天數創下外傷科紀錄，終於逃過死神召喚重獲新生。

回想起去年車禍當下，洪清旭說，當時他騎機車和拖板車並行，沒想到拖板車突然大轉彎，巨大後車輪整個輾過他的腹部，一時間血肉模糊，剛開始他還有意識，不久就陷入昏迷，醒來已全身插管躺在加護病房，因輸尿管破裂，尿液滲透全身，期間又傷口感染，得不斷清創、換藥，一度出現幻覺和負面想法。

洪清旭在加護病房住了3個月，半年才終於能口齒清晰講話，他感謝父母不斷鼓勵，要他不要放棄，回家休養又是另一個挑戰的開始，希望好好復健，早日恢復行走能力。洪父語帶哽咽表示「發生這種事情，真的沒辦法去想太多」，看兒子這樣子很心痛，治療過程很辛酸，只能鼓勵他「要堅強、一定可以的！」