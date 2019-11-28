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聖祖公司每年捐贈8萬元獎學金 扶助金大弱勢學生

2019-11-28 18:38聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門在地企業聖祖股份有限公司總經理陳緣姿今天拜會國立金門大學，受到校方熱烈的歡迎，雙方就金大與地區產業的合作進行交流座談，陳緣姿表示，聖祖公司為了持續扶持金門在地學子安心就學，規劃從下學期開始，長期性的每年捐贈固定興學款項予金大做為弱勢生獎助學金使用。

陳緣姿今天偕同公司經理洪慶芬拜會金大，受到金大校長陳建民與該校學務長呂立鑫、國際長顏郁芳、主任秘書蔡宗憲、專門委員翁素英等人的熱烈歡迎；陳建民指出，金大與聖祖公司自101年起即有簽署「產學研訓策略聯盟意向書」，除進行產學合作之外，聖祖公司也提供金大學生良好的職場實習機會。

陳建民提及，金大學生能夠經過徵選在聖祖集團體旗下的餐廳、食品廠店、牧場及免稅店等從事企業實習工作，不僅能讓學生學以致用，更能提升金大產學合作方面的實質成果。未來也將持續且廣泛的與聖祖公司保持合作，除透過現有學生實習、畢業生就業、企業員工在職訓練與研習等方式，還要可進一步深化產業科研層面，提供相關研究技術應用在聖祖的產業鏈之中，創造共榮雙贏的契機。

陳緣姿提到，聖祖公司做為金門在地企業，關心地方公共事務是聖祖公司的社會責任，聖祖公司除了在幼保及老人照護議題上，長期投入資源關心地方弱勢群族；對於金門地區學子們的教育關懷，也是聖祖公司的關注項目。透過此次獎助學金的發放，對於金大學子們不僅僅是鼓勵與激勵作用，也能達到回饋社會的目的。

呂立鑫表示，聖祖公司捐贈的8萬元教育興學款項將會納入109年「攜手飛揚-高教深耕計畫弱勢學生學習獎助學金」之中，獎助類別包含學業成績進步、學業成績優秀、專業技能檢定暨證照補助、校外學習、跨領域學習增能等項目，嘉惠弱勢學生，使其能安心就學。

聖祖公司總經理陳緣姿（右）今天偕同公司經理洪慶芬（左）拜會金大，受到金大校長陳建...
聖祖公司總經理陳緣姿（右）今天偕同公司經理洪慶芬（左）拜會金大，受到金大校長陳建民（中）的熱烈歡迎，雙方就金大與地區產業的合作進行交流座談。圖／金大提供
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金門實習大學生

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