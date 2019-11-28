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影／參拜「民主聖地」廟宇 蔡英文發豪語：要拿8成選票

2019-11-28 18:06聯合報 記者徐白櫻／即時報導

蔡英文總統替高市民進黨籍立委邱志偉輔選，今天下午前往有「民主聖地」之稱的橋頭參拜「壽生廟」，廟方安排蔡走紅地毯進場，支持群眾夾道歡迎。蔡英文表示，上屆總統選舉，她在橋頭獲得7成2選票，希望此次選舉，一票給總統、一票給立委，讓她與邱志偉的選票都能達8成。

高雄橋頭是已故的前高雄縣長余登發居住地，也是台灣戒嚴時期首次發生政治遊行的「橋頭事件」發生地。橋頭「壽生廟」正逢建醮期間，盛大迎接初次來訪的蔡英文總統，從牌樓到主殿鋪設長約60公尺的紅地毯，信眾夾道迎接。曾擔任高雄縣長的余政憲與立委邱志偉、市議員高閔琳與黃秋媖等人在場迎接。

立委邱志偉表示，4年前總統大選，蔡英文總統在橋頭獲得7成2（1萬6千票）選票，他個人獲得5成9；明年大選，希望蔡突破8成，他個人只要拿7成5就好。

蔡英文指出，去年選舉雖然民進黨在高雄選輸，不過中央政府仍對高雄全力支持，高雄朋友別太鬱卒，中央團隊與9位立委全心為高雄做事情；台南以南有南科、路科、楠梓工業區，未來還會有橋頭科學園區，高雄會是下一個世代的高科技重鎮，以後「北有新竹科學園區、南有橋頭與台南科學園區」，南部會成為高階製造與研發中心。

最後，蔡英文詢問現場群眾說「剛剛邱志偉說要拿8成選票，可以嗎？」，現場支持群眾大聲回應說「賀（好）」。蔡說，乾脆「蔡英文一票、邱志偉一票」，她對大家有信心，相信橋頭一定會是最高票數之地。

蔡英文總統（左一）替立委邱志偉（右一）輔選，呼籲選民「蔡英文一票、邱志偉一票」。...
蔡英文總統（左一）替立委邱志偉（右一）輔選，呼籲選民「蔡英文一票、邱志偉一票」。記者徐白櫻／攝影
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蔡英文總統今天到高雄市輔選，說明中央投資橋頭科學園區，有信心把高雄打造成下一個世...
蔡英文總統今天到高雄市輔選，說明中央投資橋頭科學園區，有信心把高雄打造成下一個世代的高科技重鎮。記者徐白櫻／攝影
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蔡英文總統到高雄替黨籍立委邱志偉輔選，參拜橋頭「壽生廟」，支持者熱情迎接。記者徐...
蔡英文總統到高雄替黨籍立委邱志偉輔選，參拜橋頭「壽生廟」，支持者熱情迎接。記者徐白櫻／攝影
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蔡英文民進黨2020選舉

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