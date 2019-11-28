「豎琴獵人」李哲音金門演出 學童聽得如癡如醉

2019-11-28 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



知名的「豎琴獵人」李哲音偏鄉500校巡迴之旅終於來到金門，今天特別造訪金湖國小，是全國巡迴的第166場演出，李哲音與師生相見歡，在琴與音的編織下，學童們都聽的如癡如醉，直說好好聽喔，為學童小小心中種下音樂的種子，也為湖小新校園增添一股藝文氣息。

李哲音出生在豎琴世家，他的父親李武男，40年來製作豎琴、編曲、推廣教學，傳承不遺餘力。5年前，李武男生了場重病，為延續父親把豎琴音樂帶到台灣各角落的夢想，李哲音開始啟動巡迴全台義演 計畫，獨自一人扛著重達近40公斤的豎琴，走遍台灣150多所偏鄉小學，上山下海只希望用音樂與偏鄉孩子交朋友，也讓孩子更了解豎琴。

李哲音今天在嶄新的湖小的悅揚樓湖心廣場演出，除了演出卡農、天空之城、仙履奇緣等多首東西方經典樂章外，並透過互動分享讓湖小四年級孩童親近豎琴、了解並喜歡豎琴；李哲音同時也展露親近孩子的獨特魅力，透過豎琴的歷史淵源，孩子學到英國、愛爾蘭的豎琴傳統；透過分享人生經歷，豎琴如何在我們國家從無到有的奮鬥歷程讓孩子學習堅毅與勇敢。

李哲音的每則小故事都深深打動孩子們的心靈，透過演奏傳達的不僅僅是動人的音樂篇章，孩子們內化的品德素養就在其中，這是一場絕無冷場，豐富精彩的音樂饗宴。從孩子與李哲音的互動熱烈看出一場豎琴表演，已獲得多數師生的熱情回響，國樂團的學生說，豎琴的聲音很優美，原來除了二胡、揚琴等樂器外，還有這麼迷人的樂器。